مازندران نبض بازار مرغ تهران

به گزارش ایلنا، جعفری با اشاره به آمار انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی مازندران اعلام کرد: در تاریخ ۱۵ شهریور، نزدیک به ۱۹۶ تن گوشت مرغ به میادین تهران و ۷۵ تن دیگر به فروشگاه‌های این شهر ارسال‌شده است. همچنین ۲۰۰ هزار قطعه مرغ زنده برای کشتار در تهران بارگیری شده است.

وی افزود: در داخل استان مازندران نیز بیش از ۴۴۵ تن گوشت مرغ شامل قطعه‌بندی و محصولات برندهایی نظیر کاله توزیع‌شده است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر نقش مازندران در تأمین نیاز سایر استان‌ها، اظهار داشت: افزون بر تهران، بالغ‌بر ۸۰ تن گوشت مرغ آماده طبخ و حدود ۶۵ هزار قطعه مرغ زنده به استان‌هایی مانند سمنان ارسال‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: توزیع مرغ در مازندران صرفاً محدود به تولیدات داخلی نیست و از طریق استان‌های هم‌جوار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز انجام می‌شود.

این آمار نشان‌دهنده جایگاه کلیدی استان مازندران در زنجیره تأمین گوشت مرغ کشور و نقش مؤثر آن در تنظیم بازار استان‌های پرمصرف است.

