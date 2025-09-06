سردار فدوی:
مازندران مهد افتخارات و سپاه، تجلی ایستادگی و خدمت به مردم است/ همدلی، رمز موفقیت جامعه اسلامی
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استان مازندران را مهد افتخارات و سپاه را تجلی ایستادگی و خدمت به مردم دانست و بر نقش محوری این نهاد در عرصههای مختلف تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار علی فدوی روز شنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه کربلای مازندران ضمن تجلیل از جایگاه ویژه استان مازندران در تاریخ انقلاب اسلامی، بر نقش محوری سپاه پاسداران در عرصههای مختلف تأکید کرد.
وی با اشاره به تشکیل اولین یگان سپاه در قالب لشکر ۲۵ در این استان، مازندران را از افتخارات کشور خواند و روحیه ایثار و آمادگی مردم این خطه برای اعزام فرزندانشان به جبههها را افتخار بزرگی توصیف کرد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به میزبانی شایسته مردم مازندران از خیل عظیم مسافران در شرایط جنگ اخیر اشاره کرد و یادآور شد: این استان، خاستگاه شکلگیری اولین شیعیان بوده است.
وی همچنین از تقدیم قریب ۵۰ شهید مازندرانی در جنگ اخیر خبر داد و بر حضور مؤثر سپاه در اصلیترین صحنههای کشور و پایبندی پاسداران به عهد و پیمانشان تأکید ورزید.
سردار فدوی با گذشت بیش از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب، دشمنی شیطان پلید آمریکا را از همان روزهای نخست ادامه دار خواند، اما با قاطعیت اعلام کرد که دشمنان هیچگاه به نتیجه نرسیدهاند و همواره خداوند بهترین را برای ما نتیجه داده است.
وی با بیان اینکه ما مقتدر هستیم و دشمنان نیز به ناتوانی خود در پیروزی اذعان دارند، بر ضرورت هوشیاری و عمل به تکلیف تأکید کرد و گفت: دائم تکلیف را رصد میکنیم و باور داریم وعده خدا حق است.
فرمانده سپاه با اشاره به لزوم جوان شدن سپاه اسلامی، اقتدار را عامل افزایش عمر انقلاب اسلامی دانست و از همه خواست تا با مصمم بودن در عمل به تکالیف، چه در حوزه جنگ و چه در خدمتگزاری به مردم، گام بردارند.
وی با قدردانی از سردار مسلمی و آرزوی توفیق برای سردار موحد، بر اهمیت "همدلی" در جامعه اسلامی تأکید کرد و بیان داشت: نباید در جامعه اسلامی اختلاف وجود داشته باشد. همدلی بسیار مهم است و در عملکردها نقش اساسی دارد.
سردار فدوی، اقدامات "خبیثانه" دشمنان در حمایت از صدام در دوران جنگ و حضور مستقیم خودشان در میدان در دوران اخیر را یادآور شد و پیروزی نهایی را از سوی خداوند دانست که شکست را بر دشمنان تحمیل کرد.
وی مردم ایران را لایقترین مردم عالم خواند که شایسته خدمتگزاری مسئولان هستند و با استناد به حدیثی مبنی بر اینکه "اگر کل عبادت ۱۰ تا باشد ۹ تای آن خدمت به مردم است"، بر وظیفه نوکری مردم و خدمتگزاری در هر جایگاه تأکید کرد.