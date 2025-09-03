افتتاح ۷ تعاونی در هفته تعاون مازندران

به گزارش ایلنا، علی باقری با تبریک هفته تعاون، اظهار کرد: نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و همچنین اعلام سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون از سوی سازمان ملل متحد، بیانگر اهمیت راهبردی اقتصاد مردمی و نقش بی‌بدیل تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال، عدالت اجتماعی و پیشرفت پایدار است.

وی از فعالیت بیش از ۸ هزار تعاونی در مازندران با عضویت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر با هدف تقویت اقتصاد مردمی خبر داد و افزود: نیازمند گسترش الگوی اقتصاد تعاون، راهکاری پویا و موثر در برون‌رفت از گره‌های اقتصادی هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه هفته تعاون امسال از ۱۱ شهریور آغاز و تا ۱۷ این ماه ادامه دارد، تصریح کرد: با توجه به محوریت مردم در فعالیت‌های تعاونی، مردمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را در کنار بخش تعاون مدنظر قرار داده‌ایم.

باقری با بیان اینکه حوزه تعاون حوزه‌‌ای بزرگ و گسترده است و نقش کلیدی در جامعه ایفا می‌کند، ادامه داد: نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال‌زایی پایدار و توسعه بر کسی پوشیده نیست و برای تحقق این مهم باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود به شکل مطلوب استفاده کرد.

این مسئول با اشاره به سهم هفت درصدی تعاونی‌های مازندران در اقتصاد استان هستیم، خاطرنشان کرد: از لحاظ تشکیل تعاونی‌ها رتبه دوم را کشور داریم.

وی از افتتاح هفت تعاونی در هفته تعاون مازندران با اشتغال‌زایی بیش از ۲۰۰ نفر و عضویت ۷۰۰ نفر خبر داد و گفت: این تعداد تعاونی با سرمایه‌گذاری بیش از ۹۹۵ میلیارد ریال و پرداخت حدود 70 میلیارد ریال تسهیلات به بهره‌برداری می‌رسد.

باقری ادامه داد: موضوع فعالیت این تعاونی ها کلنیک تخصصی در زمینه دندانپزشکی - آندوسکوپی - سونوگرافی - ویزیت پزشک متخصص، اقامتگاه و رستوران، تولید و پرورش انواع طیور، بسته بندی برنج، بسته بندی مرغ، چاپ(ملزومات چاپ ماشین آلات چسب و مرکبات) می باشد که افتتاح خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، دیدار با استاندار و نماینده ولی فقیه در مازندران، برگزاری بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان مازندران، افتتاح همزمان طرح‌های تعاونی، برگزاری جلسه کارگروه توسعه تعاون، رژه تاکسیرانی، بازدید از تعاونی‌ها، حضور در دفتر رسانه‌ها از جمله برنامه‌های مهم در هفته تعاون استان است.

