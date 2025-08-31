مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:
کتابخانه مرکزی ساری پس از ۱۸ سال چشمانتظاری، امسال افتتاح میشود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: رویکرد اصلی دولت در حوزه فرهنگ، برنامه محوری است و در همین راستا کتابخانه مرکزی ساری بااعتباری بالغبر ۱۰۰ میلیارد تومان پس از ۱۸ سال وقفه، امسال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش ایلنا، محمد محمدی بابیان اینکه رویکرد اصلی دولت در حوزه فرهنگ برنامه محوری است و تلاش داریم در کوتاهمدت گامهای مؤثری برای ارتقای جایگاه هنرمندان استان برداریم، گفت: یکی از اقدامات مهم در این راستا افزایش کلاسهای فرهنگی، هنری و کارگاههای (ورکشاپ) رایگان برای اهالی فرهنگ و رسانه در سه منطقه شرق، مرکز و غرب استان است که بهمنظور ارتقای دانش و توانمندی فعالان این حوزه اجرا میشود.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها گفت: زمانی میتوان به رشد فرهنگی دستیافت که سرانه فضاهای فرهنگی در استان افزایش یابد. در همین راستا، پروژه کتابخانه مرکزی ساری با زیربنای نزدیک به ۷ هزار متر پس از ۱۸ سال توقف، بااعتباری معادل ۱۰۰ میلیارد تومان از سر گرفته شد و در سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: تالار مرکزی ساری نیز از دیگر پروژههای اولویتدار فرهنگی استان است که با اختصاص ۲۸ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز، در دستور کار قرارگرفته است. همچنین در شهرستانهای عباسآباد، کلاردشت، چالوس و رامسر طرحهای متعددی برای افزایش سرانه فضای فرهنگی آغاز میشود.
وی با اشاره به اقدامات حوزه رویدادها تصریح کرد: نخستین همایش چهرههای ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه استان مازندران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساری برگزار شد و مقرر شد این برنامه در تمامی شهرستانهای استان نیز اجرا شود.
محمدی خاطرنشان کرد: در زمینه حمایت از هنرمندان، ۴ هزار نفر از فعالان هنری استان عضو صندوق اعتباری هنر هستند و ساماندهی بیمه هنرمندان جزو اولویتهای اصلی قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین از چاپ کتاب واژگان تبری به اهتمام و کوشش استاد جهانگیر نصری اشرفی با مدیریت دکتر حسین اسلامی و همکاری جمعی از استادان، پژوهشگران و ویراستاران بزرگ استان، نواحی شمال ایران و استانهای همجوار (تبرستان قدیم) و انتشار کتاب دستور زبان تبری به قلم استاد هوشمند در سال جاری خبر داد.