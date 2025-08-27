پیام کارگران مازندران به دولت جدید: استمرار حمایت و همسویی کامل با نظام جمهوری اسلامی

به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی روز چهارشنبه در نشست نمایندگان کارگری استان با استاندار مازندران از تلاش‌های استاندار در جهت خدمت به مردم استان و جامعه کارگری قدردانی کرد و گفت: خانه کارگر استان دارای ۱۳۰ هزار عضو است و کانون بازنشستگان نیز بیش از ۳۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد.

وی در واکنش به شایعات مطرح‌شده درباره نبود آزادی در ایران گفت: به برکت خون شهدا و ولایت فقیه، آزادی در جمهوری اسلامی برقرار است و در سایه این آزادی دستاوردهای متعددی مانند قانون کار که یکی از مهم‌ترین قوانین نظام محسوب می‌شود، حاصل شده است.

دریابیگی افزود: در استان مازندران، ۲۴ کانون بازنشستگان فعال است و اتحادیه زنان نیز برای احقاق حقوق زنان فعالیت‌های موثری انجام می‌دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در هفته کارگر و تاکید ایشان به تکریم جامعه کارگری، گفت: کارگران اولین کسانی بودند که به پیام امام راحل لبیک گفتند و نقش کلیدی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. جامعه کارگری همواره از آرمان‌های امام، دولت و نظام جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد.

دریابیگی توجه به معیشت کارگران را مهم دانست و خواستار توجه ویژه به این حوزه شد.

وی افزود: افتخار می‌کنیم که به رئیس جمهور دولت چهاردهم رأی دادیم و در سایه رهبری و نظام جمهوری اسلامی به خدمت‌گزاری ادامه می‌دهیم.

دریابیگی ضمن تقدیر از استاندار مازندران، اظهار داشت: امروز نیز آمده‌ایم تا از تلاش‌ها و حمایت‌های صادقانه ایشان نسبت به جامعه کارگری استان تشکر کنیم.

در ادامه، سید هادی ساداتی، رئیس انجمن صنفی کارگران مازندران، به مشکلات بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: بیمه کارگران ساختمانی با مشکلاتی مواجه است و برای ارتقای مهارت‌های این کارگران در استان برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

ساداتی همچنین از محرومیت اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها از بیمه گلایه کرد و خواستار توجه بیشتر به این قشر شد.

