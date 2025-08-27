به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت با قدردانی از زحمات کارگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی در برقراری عدالت و خدمت رسانی به مردم گفت : نگاه ما همواره حمایت از دولت در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و رفع بخشی از گرفتاری های اقشار ضعیف و محروم جامعه به ویژه کارگران و بازنشستگان عزیز است و در همین راستا از تعامل بیشتر میان دولت و تشکل‌های کارگری و بازنشستگان برای کاهش مشکلات پیش رو استقبال می کنیم.

نوبخت فرماندار شهرستان ساری نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش های خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان در گسترش خدمات به این قشر شریف و همچنین حمایت ها و تعامل های تشکل های مردم نهاد کارگری با دولت خاطر‌نشان کرد: اگر در هفته دولت، بسیاری از پروژه های عمرانی که در راستای آسایش مردم و خدمت رسانی هرچه بیشتر به آحاد جامعه به سرانجام و افتتاح می رسد، قطعا نتیجه همت و تلاش بی وقفه کارگرانی است که بار اصلی اجرای بهینه این خدمات را به عنوان سربازان گمنام نهضت بزرگ پیشرفت و سازندگی استان و کشور به دوش می کشند و ما به عنوان نماینده دولت در مرکز استان بر اساس تکلیف ذاتی خود ضمن قدردانی از یکایک این عزیزان بر خود لازم می دانیم در جهت کم شدن مشکلات و ایجاد رفاه نسبی برای آنان، حداکثر توان خود را به کار گیریم.

فرماندار ساری با اشاره به نقش مهم بازنشستگان در توسعه همه جانبه کشور تصریح کرد : اعتقاد ما این است که باید از ظرفیت این قشر شریف به عنوان مرکز اندیشه و تجربه های گران‌سنگ در عرصه های مختلف بهره‌ مند شویم و بی شک این امر به ایجاد بسترهای مربوط به افزایش مشارکت های اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد.

در پایان این مراسم از سوی خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان مازندران لوح تقدیر، به فرماندار ساری اهدا شد.

