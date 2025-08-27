دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در دیدار با فرماندار ساری:
از ظرفیت بازنشستگان در عرصههای مختلف استفاده شود
همزمان با روز کارمند، نشست مشترک دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر، هیئت مدیره کانون بازنشستگان و جمعی از فعالان و اعضای تشکل های کارگری استان مازندران با فرماندار شهرستان ساری در سومین روز هفته دولت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت با قدردانی از زحمات کارگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی در برقراری عدالت و خدمت رسانی به مردم گفت : نگاه ما همواره حمایت از دولت در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و رفع بخشی از گرفتاری های اقشار ضعیف و محروم جامعه به ویژه کارگران و بازنشستگان عزیز است و در همین راستا از تعامل بیشتر میان دولت و تشکلهای کارگری و بازنشستگان برای کاهش مشکلات پیش رو استقبال می کنیم.
نوبخت فرماندار شهرستان ساری نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش های خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان در گسترش خدمات به این قشر شریف و همچنین حمایت ها و تعامل های تشکل های مردم نهاد کارگری با دولت خاطرنشان کرد: اگر در هفته دولت، بسیاری از پروژه های عمرانی که در راستای آسایش مردم و خدمت رسانی هرچه بیشتر به آحاد جامعه به سرانجام و افتتاح می رسد، قطعا نتیجه همت و تلاش بی وقفه کارگرانی است که بار اصلی اجرای بهینه این خدمات را به عنوان سربازان گمنام نهضت بزرگ پیشرفت و سازندگی استان و کشور به دوش می کشند و ما به عنوان نماینده دولت در مرکز استان بر اساس تکلیف ذاتی خود ضمن قدردانی از یکایک این عزیزان بر خود لازم می دانیم در جهت کم شدن مشکلات و ایجاد رفاه نسبی برای آنان، حداکثر توان خود را به کار گیریم.
فرماندار ساری با اشاره به نقش مهم بازنشستگان در توسعه همه جانبه کشور تصریح کرد : اعتقاد ما این است که باید از ظرفیت این قشر شریف به عنوان مرکز اندیشه و تجربه های گرانسنگ در عرصه های مختلف بهره مند شویم و بی شک این امر به ایجاد بسترهای مربوط به افزایش مشارکت های اجتماعی کمک شایانی خواهد کرد.
در پایان این مراسم از سوی خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان مازندران لوح تقدیر، به فرماندار ساری اهدا شد.