پیام تبریک دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت

به گزارش ایلنا، دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، طی پیامی فرارسیدن هفته دولت را به دولتمردان و کارمندان تبریک گفتند. متن کامل این پیام بدین ‌شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی رحمة الله علیه در شرح وظایف دولتمردان فرمودند : « حکومت اسلامی، حکومتی است که برای مردم خدمت گزار است و باید خدمت گزار باشد. دولت در جمهوری اسلامی در خدمت ملت است. »

همچنین رهبر فرزانه انقلاب نیز پیرامون کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی می فرمایند: « مدیران و مسئولان حکومت از دل و متن مردم جوشیده اند و از طبقات ممتاز و بالانشین جامعه نیستند، به همین دلیل خلق و خوی آنها خلق و خوی عامه مردم است». و در جای دیگر با اشاره به نقش مردم در عملکرد دولت فرمودند: « اگر دولتی نتواند تشکیلاتش را در خدمت مردم قرار دهد، دولت ناموفقی است. »

بی شک جامعه مطلوب، جامعه ای است که دولت مردانش با مردم هم دل و هم نوا باشند و خواسته مردم از دولت اسلامی، ریشه کن کردن بی عدالتی وفقر است.

ایجاد بستر سالم برای تقسیم عادلانه امکانات وثروت و فرصت ها و اجرای عدالت اجتماعی در عرصه های گوناگون، از انتظارات به بحق مردم از دولت مردان است.

بی تردید هفته دولت، هفته اقتدار و پیروزی دولتی است که حمایت و پشتیبانی میلیون ها تن از مردم خود را همراه دارد و بهترین زمان برای سپاس و قدردانی از دولتی است که هدفش اجرای حدود الهی و احکام آسمانی اسلام و ایجاد جامعه ای سرشار از عدالت، نظم و امنیت به ویژه اقشار محروم و مستضعف جامعه اعم از کارگران و بازنشستگان است.

دبیروهیئت اجرایی خانه کارگرواعضای هیئت مدیره وبازرسین کانون بازنشستگان مازندران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و یکایک شهدای منتسب به دولت از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و تبریک فرا رسیدن هفته دولت، بر خود فرض می داند از تلاش های بی وقفه دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی و استاندار محترم، مدیران کل و رؤسای ادارات و نهادهای استانی و شهرستانی و همچنین کارمندان و کارکنان زحمتکش که وجود خویش را وقف خدمت به اسلام و مردم جامعه و استان ولایتمدار مازندران کرده اند، قدردانی نماید.

