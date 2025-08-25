خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت

پیام تبریک دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
کد خبر : 1677707
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران فرا رسیدن هفته دولت را تبریک گفتند.

به گزارش ایلنا، دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، طی پیامی فرارسیدن هفته دولت را به دولتمردان و کارمندان تبریک گفتند. متن کامل این پیام بدین ‌شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی رحمة الله علیه در شرح وظایف دولتمردان فرمودند : « حکومت اسلامی، حکومتی است که برای مردم خدمت گزار است و باید خدمت گزار باشد. دولت در جمهوری اسلامی در خدمت ملت است. »

همچنین رهبر فرزانه انقلاب نیز  پیرامون کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی می فرمایند: « مدیران و مسئولان حکومت از دل و متن مردم جوشیده اند و از طبقات ممتاز و بالانشین جامعه نیستند، به همین دلیل خلق و خوی آنها خلق و خوی عامه مردم است». و در جای دیگر با اشاره به نقش مردم در عملکرد دولت فرمودند: « اگر دولتی نتواند تشکیلاتش را در خدمت مردم قرار دهد، دولت ناموفقی است. »

بی شک جامعه مطلوب، جامعه ای است که دولت مردانش با مردم هم دل و هم نوا باشند و خواسته مردم از دولت اسلامی، ریشه کن کردن بی عدالتی وفقر است.

ایجاد بستر سالم برای تقسیم عادلانه امکانات وثروت و فرصت ها و اجرای عدالت اجتماعی در عرصه های گوناگون، از انتظارات به بحق مردم از دولت مردان است.

بی تردید هفته دولت، هفته اقتدار و پیروزی دولتی است که حمایت و پشتیبانی میلیون ها تن از مردم خود را همراه دارد و بهترین زمان برای سپاس و قدردانی از دولتی است که هدفش اجرای حدود الهی و احکام آسمانی اسلام و ایجاد جامعه ای سرشار از عدالت، نظم و امنیت به ویژه اقشار محروم و مستضعف جامعه اعم از کارگران و بازنشستگان است.

دبیروهیئت اجرایی خانه کارگرواعضای هیئت مدیره وبازرسین کانون بازنشستگان مازندران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و یکایک شهدای منتسب به دولت از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و تبریک فرا رسیدن هفته دولت، بر خود فرض می داند از تلاش های بی وقفه دولتمردان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه ریاست محترم جمهوری اسلامی و استاندار محترم، مدیران کل و رؤسای ادارات و نهادهای استانی و شهرستانی و همچنین کارمندان و کارکنان زحمتکش که وجود خویش را وقف خدمت به اسلام و مردم جامعه و استان ولایتمدار مازندران کرده اند، قدردانی نماید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور