به گزارش ایلنا، فریبا بریمانی مدیرکل بهزیستی استان مازندران با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان به اهمیت اجرای طرح‌های گسترده برای حمایت از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر، بر عزم جدی این نهاد برای خدمت‌رسانی هرچه بیشتر تاکید کرد.

وی افزود: راه تحقق آرمان‌های متعالی، نه در گفتار که در اقدامات عملی و برنامه‌ریزی‌های دقیق برای بهبود زندگی مردم نمود پیدا می‌کند. بهزیستی مازندران این هفته را با یادبود و پاسداشت آرمان های والای شهدا و تجدید پیمان با آنان با عطر افشانی گلزار شهدا آغاز می کند.

مدیرکل بهزیستی مازندران اضافه کرد: دولت چهاردهم با محور قرار دادن مسئله عدالت، گام‌های بلندی در حمایت از مددجویان برداشته و بهزیستی مازندران نیز با افتتاح این طرح‌ها، سهمی در تحقق این هدف بزرگ داشته است.

بریمانی از افتتاح ۵۵ طرح اشتغالزایی ویژه مددجویان در این هفته خبر داد و گفت: این رویداد گامی عملی در مسیر تحقق سیاست‌های دولت برای توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها و توانمندسازی اقتصادی گروه هدف بهزیستی است.

مدیرکل بهزیستی مازندران از دیگر برنامه های این هفته را واگذاری ۵۶ واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش عنوان و خاطرنشان کرد: مسکن، بخش ضروری از زندگی اجتماعی می باشد و دولت در این حوزه با اولویت‌ قراردادن محرومان، گام‌های موثری برداشته است.

وی افتتاح دو مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی در قائمشهر و فریدونکنار را بخش دیگری از برنامه‌ های عدالت‌محور بهزیستی مازندران دانست و افزود: این مراکز با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روان راه‌اندازی می شوند تا خدمات تخصصی به آسانی در اختیار مردم قرار گیرد.

بریمانی ادامه داد: افزون بر این، یک مرکز مثبت زندگی در شهرستان بابلسر آغاز به کار می‌کند تا با رویکردی حمایتی از خانواده‌های تحت پوشش، پشتیبانی شود. این اقدام در راستای تعهد ما به بهبود کیفیت زندگی مددجویان عزیز است.

شایان ذکر است؛ دیدار با خانواده‌های شهدا بویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برپایی نمایشگاه‌های توانمندی ها و دستاوردهای مددجویان، برگزاری مسابقات ورزشی ویژه کارکنان، حضور در منازل گروه هدف، برپایی میزهای ارتباط مردمی و حضور در نماز جمعه از دیگر برنامه‌های بهزیستی مازندران در این هفته می باشد.

هفته دولت امسال نماد ۱۲ ماه تلاش بی‌ وقفه دولت چهاردهم و ۱۲ روز دفاع از دستاوردهای انقلاب در مسیر عدالت و پیشرفت است.

انتهای پیام/