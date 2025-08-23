پیام تبریک دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت فرا رسیدن روز پزشک

به گزارش ایلنا، بی شک پزشکان ضامن سلامت جامعه، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند.

قدرت نهفته در رشته پزشکی، تبلور دمیدن قدرت خداوند در کالبد انسان، به دست انسانی دیگر است.

آنگاه که ذهن و اندیشه های پاک به همراه تجربه و علم دست به کار شده و سلامت را بر دردمندان هدیه می کند، بی شک لبخندِ خداوند پهنه گیتی را در بر می گیرد و به همگان یادآور می‌شود که پزشک بودن فقط یک هنر نیست بلکه قلب است و پزشکی فقط یک علم نیست بلکه یک وجدان است.

یکم شهریور ماه روز پزشک و خجسته سالروز تولد فخر ایرانیان و شهره جهانیان "ابوعلی سینا" پزشک نامدار ایرانی است. خانه کارگر مازندران ضمن گرامیداشت و تبریک این روز مبارک بر خود فرض می داند از زحمات مدیریت درمان، یکایک پزشکان و اعضای کادر درمان به ویژه همکاران عزیز جامعه پزشکی تامین اجتماعی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان مازندران قدردانی نماید.

لذا رجاء واثق داریم تلاش ها و زحمات شبانه روزی این عزیزان که در راستای تحقق قانون اساسی و سایر قوانین درمانی کشور در پیاده سازی و تحقق عدالت اجتماعی با درمان رایگان به اعضا و شرکای تحت پوشش این سازمان انجام می پذیرد، نزد خداوند متعال از اجری بی بدیل برخوردار و ذخیره دنیوی و اخروی آنان با اهدای سلامت به جامعه شود.

نصرالله دریابیگی

دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان مازندران

