نمایشگاه اکسپو در مازندران؛ حرکتی برای رونق اقتصاد هنر و حمایت از هنرمندان متعهد
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی مازندران از برگزاری نمایشگاه فروش آثار تجسمی در این استان خبر داد و گفت: این رویداد گامی برای حمایت اقتصادی از هنرمندان متعهد و ترویج فرهنگ خرید آثار هنری است.
به گزارش ایلنا، مهدی معصومی گرجی با اشاره به اهمیت توجه به اقتصاد هنر در کشور اظهار داشت: سالهاست که فروش آثار هنری در ایران با چالش روبهرو است. این در حالی است که هر اثر هنری که تولید میشود، باید راهی برای ورود به زندگی مردم پیدا کند. فروش آثار نهتنها حمایت از هنرمند است، بلکه خود نوعی نمایش، ترویج و تبلیغ هنر محسوب میشود.
وی افزود: وقتی یک تابلو یا اثر خوشنویسی در خانه، اداره یا حتی کارخانه نصب میشود، آن مکان به یک نمایشگاه دائمی تبدیل خواهد شد. این چرخه، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، به معرفی هنرمند و فرهنگ بومی کمک میکند.
رئیس حوزه هنری مازندران با تأکید بر جنبههای تأثیرگذار هنر گفت: یک اثر هنری فقط چشمنواز نیست؛ ذهننواز و روحبخش هم هست. محتوای غنی آثار هنری میتواند به انسان امید، آرامش و انگیزه ببخشد. چهبسا یک بیت شعر خوشنویسیشده یا یک تصویر زیبا بتواند در روح و روان مخاطب تحولی ایجاد کند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، فروش آثار هنری یک فرآیند حرفهای و پرهیجان است، اما در ایران این موضوع هنوز کمرنگ است و بیشتر محدود به تهران میشود. این در حالی است که بسیاری از هنرمندان بزرگ ما در شهرستانها و استانها فعالیت میکنند و آثار ارزشمندی دارند که حتی در سطح بینالمللی نیز درخشیدهاند.
معصومی گرجی با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در این طرح خاطرنشان کرد: ادارات و نهادهای دولتی میتوانند با خرید آثار هنری برای نصب در محیطهای کاری، به این حرکت فرهنگی و اقتصادی کمک کنند. چه ایرادی دارد دیوار ادارات ما به جای رنگ ساده، با آثار هنری که معرف هویت بومی استان باشد آراسته شود؟ این کار علاوه بر حمایت از هنرمند، روحیه کارکنان و مراجعان را هم ارتقا میدهد. حتی در بیمارستانها، مدارس و مکانهای عمومی، آثار هنری میتواند فضای ذهنی و روانی افراد را دگرگون کند.
وی در ادامه با دعوت از خیرین فرهنگی گفت: «در بسیاری از بخشها خیرین فعال داریم، اما عرصه فرهنگ و هنر هنوز به حضور آنان نیازمند است. حمایت از یک هنرمند متعهد برای خلق یک اثر هنری، همانقدر ماندگار است که ساخت یک مدرسه یا مرکز فرهنگی. چهبسا یک تابلو هنری بتواند تلنگری به ذهن یک جوان بزند، امیدی در دلها ایجاد کند و حتی مسیر زندگی انسانها را تغییر دهد.
معصومی گرجی در توضیح جزئیات طرح اظهار داشت: در گام نخست، اکسپو ویژه آثار تجسمی با تمرکز بر سه رشته خوشنویسی، عکاسی و نگارگری برگزار میشود. آثار هنرمندان از طریق فراخوان گردآوری شده و هر رشته در بخشی مستقل ارائه خواهد شد. در صورت استقبال، این حرکت در رشتههای دیگر نیز ادامه خواهد یافت.
وی با تأکید بر جنبه عمومی این نمایشگاه افزود: اکسپو تنها برای سازمانها نیست؛ عموم مردم نیز میتوانند حضور داشته باشند و آثار مورد علاقه خود را با قیمتهای متناسب خریداری کنند. با خرید یک تابلو، هم خانهتان را زیباتر میکنید، هم به چرخه فرهنگ و هنر کشور کمک میکنید.
رئیس حوزه هنری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام، حرکتی بزرگ برای حمایت از هنرمندان و ترویج فرهنگ خرید آثار هنری است و میتواند الگویی برای سایر استانهای کشور باشد.