ماموریت به یاد ماندنی اورژانس ابچین: تولد نوزاد در آمبولانس

به‌ گزارش ایلنا، سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: پس از تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس شرق استان مبنی بر شروع دردهای زایمانی یک مادر باردار، بلافاصله تیم پایگاه اورژانس ابچین به روستای ولامده از توابع هزارجریب شهرستان نکا اعزام شد.

زکریا اشکپور افزود: تکنسین‌های اورژانس پس از رسیدن به محل و بررسی وضعیت مادر ۳۵ ساله که فرزند سوم خود را باردار بود، او را برای انتقال به مرکز درمانی به آمبولانس منتقل کردند. در مسیر بیمارستان، با شروع دردهای زایمانی، کارشناسان اورژانس با اقدام به موقع و ایجاد شرایط مناسب، به تولد نوزاد دختر کمک کردند.

فرزاد فدایی و رضا نوری، تکنسین‌های حاضر در این ماموریت، پس از تولد نوزاد، اقداماتی از جمله آزاد سازی بند ناف، کلامپ و بریدن بند ناف، پوآر دهان نوزاد و اکسیژن تراپی را انجام دادند.

در نهایت مادر و نوزاد در شرایط مطلوب و با حال عمومی خوب به مرکز درمانی منتقل شدند.

