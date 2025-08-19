خبرگزاری کار ایران
سهم بزرگ مازندران در سفره پایتخت: ارسال ۳۷۲ تن مرغ به تهران در یک روز

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد: در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، بیش از ۳۷۲ تن مرغ از کشتارگاه‌های این استان راهی تهران شده است. این آمار بی‌سابقه، نقش کلیدی مازندران را در تامین پروتئین پایتخت نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به آمار انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی، جزئیات توزیع مرغ را تشریح کرد.

وی افزود: روز گذشته بیست و هفتم مردادماه، ۱۸۰ هزار و ۶۶۱ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۵۰ هزار و ۶۰۲ کیلوگرم به فروشگاه‌های این استان ارسال شده که مجموع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران را به ۲۳۱ هزار و ۲۶۳ کیلوگرم می‌رساند.

جعفری در ادامه به ارسال ۶۴ هزار و ۲۵۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های تهران اشاره کرد و افزود که با احتساب این میزان، مجموع گوشت مرغ ارسالی از مازندران به تهران در یک روز، به ۳۷۲ هزار و ۶۱۳ کیلوگرم رسیده است.

هم‌زمان با تامین نیاز پایتخت، بیش از ۳۹۵ هزار و ۴۲۱ کیلوگرم گوشت مرغ نیز در سطح استان مازندران توزیع شده است. این توزیع علاوه بر میادین از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گلستان نیز صورت می‌گیرد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از ارسال بیش از ۸۰ هزار و ۶۳۴ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ و ۵۴ هزار و ۱۰۰ قطعه مرغ زنده به سایر استان‌ها (شامل سمنان و گلستان) خبر داد.

جعفری تاکید کرد: این آمارها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازارهای کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است. سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاه‌های استان، گام‌های موثری در جهت تامین نیازهای داخلی و کاهش نگرانی‌های موجود برداشته است.

