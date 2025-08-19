سهم بزرگ مازندران در سفره پایتخت: ارسال ۳۷۲ تن مرغ به تهران در یک روز

به گزارش ایلنا، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به آمار انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی، جزئیات توزیع مرغ را تشریح کرد.

وی افزود: روز گذشته بیست و هفتم مردادماه، ۱۸۰ هزار و ۶۶۱ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۵۰ هزار و ۶۰۲ کیلوگرم به فروشگاه‌های این استان ارسال شده که مجموع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران را به ۲۳۱ هزار و ۲۶۳ کیلوگرم می‌رساند.

جعفری در ادامه به ارسال ۶۴ هزار و ۲۵۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاه‌های تهران اشاره کرد و افزود که با احتساب این میزان، مجموع گوشت مرغ ارسالی از مازندران به تهران در یک روز، به ۳۷۲ هزار و ۶۱۳ کیلوگرم رسیده است.

هم‌زمان با تامین نیاز پایتخت، بیش از ۳۹۵ هزار و ۴۲۱ کیلوگرم گوشت مرغ نیز در سطح استان مازندران توزیع شده است. این توزیع علاوه بر میادین از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و گلستان نیز صورت می‌گیرد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از ارسال بیش از ۸۰ هزار و ۶۳۴ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ و ۵۴ هزار و ۱۰۰ قطعه مرغ زنده به سایر استان‌ها (شامل سمنان و گلستان) خبر داد.

جعفری تاکید کرد: این آمارها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازارهای کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است. سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاه‌های استان، گام‌های موثری در جهت تامین نیازهای داخلی و کاهش نگرانی‌های موجود برداشته است.

