توضیحات مهم پلیس راه مازندران درباره یک سوءتفاهم؛ از درگیری خانوادگی تا دستگیری هوشمندانه

به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی در واکنش به شایعات اخیر در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر "رفتار نامناسب مأموران پلیس راه کیاسر"، جزئیات دقیق حادثه را تشریح کرد.

وی تأکید کرد که آنچه اتفاق افتاده، سوءتفاهمی بوده که منشأ آن یک درگیری خانوادگی بوده است.

به گفته سرهنگ عبادی، ماجرا از این قرار بود که مادر و پسری در حین رانندگی، بر سر مکان توقف برای تفریح، دچار اختلاف نظر و درگیری لفظی شدند. شدت این بگو مگو به حدی رسید که پسر خانواده با ضربه به شیشه جلوی خودرو، باعث شکستگی آن شد.

مادر نگران، با دیدن پاسگاه پلیس راه کیاسر، بلافاصله خودرو را مقابل آن متوقف کرده و از مأموران درخواست کمک کرد.

رئیس پلیس راه مازندران افزود که در ادامه، پسر خانواده که به شدت عصبانی بود، دقایقی بعد با یک قبضه سلاح سرد قصد ورود به پاسگاه و حمله به مادرش را داشت. اما با هوشیاری و اقدام سریع مأموران پلیس راه، او دستگیر شد.

در نهایت، با هماهنگی پلیس ۱۱۰، فرد خاطی تحویل مأموران انتظامی شد. مادر خانواده نیز پس از قدردانی از عملکرد به موقع و صحیح پلیس راه، محل را ترک کرد.

سرهنگ عبادی در پایان از رسانه‌ها و شهروندان خواست تا پیش از انتشار هر خبری، از صحت آن اطمینان حاصل کنند تا از تشویش اذهان عمومی و خدشه‌دار شدن اعتماد جامعه به نیروهای انتظامی جلوگیری شود.

