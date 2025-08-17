خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک دبیر و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت فرا رسیدن روز آزادگان

پیام تبریک دبیر و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت فرا رسیدن روز آزادگان
کد خبر : 1674689
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران فرا رسیدن روز آزادگان را تبریک گفتند.

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است: بدون تردید آزادگان دلاور و گنجینه‌ های ارزشمندی هستند که با الهام از مکتب انسان‌ ساز اسلام و سیره ائمه اطهار (ع) و با درس ‌گرفتن از زندگی انقلابی و حماسه‌ ساز حضرت زینب(س) که اسوه صبر و پایداری بود، توانستند دوران دشوار اسارت را پشت سر نهند و شکوه مقاومت و سرافرازی را بر صحیفه درخشان ایران اسلامی ثبت کنند.

در این روز باشکوه، برگی دیگر از تقویم انقلاب ورق خورد و یوم اللّه دیگری متولّد شد و چشمان منتظر ملت شاهد بازگشت غرورآفرین آزاد مردانی بود که در راه عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند، مجاهدت و استقامت ورزیدند و توانستند در سال‌های زجر و شکنجه، با وجود درد و بیماری جسمی، روح و روان خود را حفظ کنند و تقوا و مردانگی خود را مضاعف نمایند تا در بازگشت به ایران اسلامی در صحنه‌های مختلف اجتماعی، سرمشق و نمونه‌ای برای صلابت و استقامت مردان و زنان ایران اسلامی باشند.

اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگران و بازنشستگان و همچنین فعالان مختلف عرصه کارگری اعم از هیئت اجرایی، مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان مازندران بیست و ششم مرداد ماه را به عنوان روزی خجسته و الگویی شایسته برای تمامی اعصار، به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و تمامی مردم غیور و شریف دیار علویان تبریک عرض نموده، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، بر ادامه روند مقاومت در مقابل مستکبران و جنایتکاران عالم از جمله آمریکا و اسرائیل خبیث تاکید می نماییم و بر عهد خود در ادامه راه شهیدان و آزادگان عالم همچنان استوار خواهیم ماند.

نصرالله دریابیگی

دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان مازندران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور