پیام تبریک دبیر و هیئت اجرایی خانه کارگر مازندران به مناسبت فرا رسیدن روز آزادگان

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است: بدون تردید آزادگان دلاور و گنجینه‌ های ارزشمندی هستند که با الهام از مکتب انسان‌ ساز اسلام و سیره ائمه اطهار (ع) و با درس ‌گرفتن از زندگی انقلابی و حماسه‌ ساز حضرت زینب(س) که اسوه صبر و پایداری بود، توانستند دوران دشوار اسارت را پشت سر نهند و شکوه مقاومت و سرافرازی را بر صحیفه درخشان ایران اسلامی ثبت کنند.

در این روز باشکوه، برگی دیگر از تقویم انقلاب ورق خورد و یوم اللّه دیگری متولّد شد و چشمان منتظر ملت شاهد بازگشت غرورآفرین آزاد مردانی بود که در راه عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند، مجاهدت و استقامت ورزیدند و توانستند در سال‌های زجر و شکنجه، با وجود درد و بیماری جسمی، روح و روان خود را حفظ کنند و تقوا و مردانگی خود را مضاعف نمایند تا در بازگشت به ایران اسلامی در صحنه‌های مختلف اجتماعی، سرمشق و نمونه‌ای برای صلابت و استقامت مردان و زنان ایران اسلامی باشند.

اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ کارگران و بازنشستگان و همچنین فعالان مختلف عرصه کارگری اعم از هیئت اجرایی، مرکز فرهنگی و دارالقرآن خانه کارگر و کانون بازنشستگان استان مازندران بیست و ششم مرداد ماه را به عنوان روزی خجسته و الگویی شایسته برای تمامی اعصار، به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و تمامی مردم غیور و شریف دیار علویان تبریک عرض نموده، ضمن گرامیداشت این روز بزرگ، بر ادامه روند مقاومت در مقابل مستکبران و جنایتکاران عالم از جمله آمریکا و اسرائیل خبیث تاکید می نماییم و بر عهد خود در ادامه راه شهیدان و آزادگان عالم همچنان استوار خواهیم ماند.

نصرالله دریابیگی

دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران استان مازندران

