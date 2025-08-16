خبرگزاری کار ایران
بیانیه خانه کارگر مازندران پیرامون اظهارات اخیر استاندار

در بیانیه اخیر خانه کارگر مازندران، به حواشی مربوط به اظهارات استاندار این استان درباره پرداختن به موضوع حجاب و نقدهای وی اشاره شده است.

به گزارش ایلنا، خانه کارگر استان مازندران در واکنش به اظهارات جنجالی اخیر استاندار مازندران درباره قانون عفاف و حجاب بیانیه‌ای صادر کرد. 

در بیانیه اخیر خانه کارگر مازندران، به حواشی مربوط به اظهارات استاندار این استان درباره پرداختن به موضوع حجاب و نقدهای وی اشاره شده است. 

این بیانیه را در ادامه می‌خوانید: 

با یاد خدای سبحان و ستار، همانکه افراد را به نیت و عمل مورد قضاوت قرار می‌دهد، و با درود و احترام به مقام ارزشمند فقه غنی وپویای شیعه، در پی برداشت‌های متفاوتی که قسمتی از سخنان استاندار محترم مازندران در موضوع عفاف و حجاب مورد قضاوت از سوی اشخاص و افراد قرار گرفت و در پی سوالات مطروحه از سوی بعضی از اعضای محترم خانه کارگر به اطلاع می‌رساند، خانه کارگر با اعتقاد راسخ به هنجارها و ارزشهای والای دینی و ضرورت حفظ شعائر و معنویات در زندگی فردی و اجتماعی از یکسو و از سویی دیگر ضرورت حفظ انسجام و وحدت در بین اقشار جامعه در این شرایط حساس کشور که از هر سو مورد هجمه طیف معاندین دین و میهن قراردارد، مطالب ذیل را بر عموم، بویژه اعضای محترم یادآور و مورد تاکید قرار می‌دهیم. 

اولا: با بررسی دقیق مطالب ابرازی آقای استاندار در جلسه اصحاب رسانه در موضوع قانون عفاف وحجاب و با ملاک قراردادن حدیث منقول از معصوم (ع) که می‌فرماید «الاعمال بالنیات»، و اینکه آقای یونسی به‌صورت واضح و روشن بلافاصله پس از آن سخنرانی بدون هرگونه ابهام، روشن و شفاف با اعلام برائت از هرگونه نیت خلاف ارزش‌ها در حوزه عفاف و حجاب آن سخن کوتاه را دور از برداشت دوستان منتقد خود اعلام کرد، بغیر آن سیره رفتاری و گفتاری و کرداری آقای یونسی تاکنون هیچ همسویی با تعبیر و تفسیر آقایان منتقد در حوزه عفاف و حجاب نداشته است. 

لذا ضرورت ملاک قضاوت قرار گرفتن بیان و عملکردش قبل و بعد از این سخنرانی در حوزه عفاف و حجاب را دو چندان نموده است. مع الوصف ادامه واکنش‌های منفی آنهم با آن ادبیات دور از اخلاق دینی و ملی را خلاف تعالیم دینی و اخلاقی، و حرکتی صرفا» سیاسی تلقی می‌نماییم. 

ثانیا: از جناب آقای یونسی و به طور عموم از همه مسئولان و متولیان امور و کارگزاران تقاضا داریم تا از هرگونه بیان شتاب زده در حوزه‌های مختلف که موجبات تفسیر و تعبیرات و مصادره به نفع برای رقبای سیاسی را فراهم نماید، جداً اجتناب و در ورود به این مسائل نهایت احتیاطات لازم را رعایت فرمایند. 

ثالثا: قطعاً احاد ملت، مسئولان خود را تنها به یک اظهار نظر شتاب زده قضاوت ننموده بلکه کار و تلاش جهادی مسئولان را ملاک قضاوت قرار خواهند داد در این بین با پاسداشت و قدردانی از تلاش مجدانه آقای یونسی استاندار مازندران که در کارنامه خود افتخار حضور در جبهه جنگ و جهاد علیه متجاوزین به وطن را دارد و در مدت کوتاه مسئولیت خویش، منشاء خدمات قابل تحسینی برای استان مازندران بوده است، کماکان حمایت خود را از حاکمیت و رهبری معظم، همچنین دولت وفاق اعلام و حمایت از استاندار را برای پیشبرد امور و به ثمر نشستن طرح‌ها و برنامه‌های در پیش گرفته شده‌اش برای استان را ضروری می‌دانیم. ضمن آنکه از آقای یونسی انتظار داریم تا انتقادها و نقدهای انجام شده را به خیر و صلاح خود تفسیر و برداشت فرموده، آن‌را غنیمتی برای استمرار راه جهاد گونه خود برای سربلندی و پیشرفت مردمان دیار ولایی مازندران بزرگ و عزیز بدانند و اگر نقادان نظر و نیتی غیر از دلسوزی برای اسلام و عفاف و حجاب در این هجمه در سرداشتن، آنان را واگذار به خداوند بزرگ کرده و برای هدایت آنان طلب توفیق فرمایند. 

زنده باد جمهوری اسلامی ایران عزیز

و من الله التوفیق

نصرالله دریابیگی

دبیر اجرائی خانه کارگر مازندران

 

