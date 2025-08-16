خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

برق ۱۹۸ اداره پرمصرف در سطح استان قطع شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران، از قطع برق *۱۹۸ واحد اداری پرمصرف در سطح استان خبر داد. این اقدام قاطعانه با هدف مدیریت مصرف انرژی در فصل گرما و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده برای مردم انجام شده است.

به گزارش ایلنا، سید کاظم حسینی کارنامی گفت: با آغاز طرح سراسری گذر از اوج بار ۱۴۰۴ از خرداد ماه، پایش دقیق مصرف برق ادارات آغاز شد. داده‌های به دست آمده نشان داد که ۱۹۸ واحد اداری، مصرفی به مراتب بالاتر از حد استاندار دارند و فشار زیادی به شبکه وارد می‌کنند.

وی تاکید کرد: این اقدام به عنوان هشداری جدی، پیامی روشن به تمامی دستگاه‌های اجرایی است تا در مصرف انرژی تجدیدنظر کرده و در مدیریت بحران انرژی کشور مشارکت فعال داشته باشند.

حسینی کارنامی در ادامه افزود: این روند با جدیت دنبال خواهد شد و تا زمان بازگشت مصرف به حالت متعادل، ادامه خواهد یافت. وی همچنین به هوشمندسازی کنتورها اشاره کرد و گفت: "تاکنون کنتور برق بیش از ۶۰ هزار مشترک در استان هوشمندسازی شده که از این تعداد، ۹۸۵ کنتور مربوط به واحدهای اداری است."

بر اساس دستورالعمل‌های مصوب، ادارات موظف‌اند در ساعات اداری ۳۰ درصدو بعد از پایان ساعت کاری بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از مصرف انرژی خود را کاهش دهند. همچنین، دمای آسایش برای سامانه‌های سرمایشی در ادارات ۲۷ درجه و در منازل ۲۵ درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته شده است.

