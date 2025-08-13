فرمانده سپاه کربلا مازندران:
غفلت از میدان رسانه، راه را برای نفوذ دشمن هموار میکند/ هوشیاری رسانهها در "جنگ ۱۲ روزه"
فرمانده سپاه کربلا مازندران با تأکید بر نقش حیاتی رسانهها در "جنگ شناختی" و "جنگ ترکیبی"، هشدار داد که غفلت از میدان رسانه، فرصتی بیبدیل برای نفوذ و عملیات روانی دشمن فراهم میسازد و رسالت خبرنگاران را در هوشیاری و بصیرتافزایی در این عرصه، حیاتی دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سیاوش مسلمی، عصر چهارشنبه در نشست آیین گرامیداشت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای رسانه با اشاره به اهمیت نقش رسانهها در شرایط کنونی، خبرنگاران را "سربازان واقعی در حوزه جنگ شناختی" خواند.
وی با بیان اینکه وجه مشترک واقعه عاشورا و رسالت خبرنگاران، بیان و روایت حقیقتها از زبان حضرت زینب (س) است، افزود: امروز وقتی میدانهای جنگ تغییر پیدا کرده و جنگ به صورت ترکیبی و با بهرهگیری از فضای رسانهای انجام میشود، خبرنگاران سربازان حقیقی در این میدان هستند. در این جبهه مقابله با امپراطوری استکبار، سلاح خبرنگاران، صداقت و میدانشان، افکار عمومی است.
فرمانده سپاه کربلا مازندران تأکید کرد: امروز وظیفه حوزه رسانهای برای این انقلاب بسیار حیاتی است. اگر از حوزه رسانه غفلت کنیم، دشمن به راحتی به نتایج خود دست خواهد یافت. در این جنگ ترکیبی، دشمن از ابزارهای رسانهای علیه ملت ما بهره میگیرد و رسانهها باید این ابزارها را بشناسند.
سردار مسلمی "تعهد اجتماعی، بصیرت راهبردی و شجاعت در میدان روایت" را از جمله ویژگیهای ضروری یک خبرنگار برشمرد و گفت: اگر بصیرت راهبردی نداشته باشیم، مسیر را به انحراف خواهیم رفت و شجاعت در میدان روایت، کلیدواژه اساسی برای خبرنگاران است.
فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به چالشها و مشکلات پیش روی رسانهها، از وجود دفتر حمایت ویژه در دادگستری برای مسائل حقوقی خبرنگاران خبر داد.
سردار مسلمی بر نقش رسانهها در جهاد تبیین، امیدآفرینی، حفظ آرامش، اطلاعرسانی صحیح و مقابله با شایعات تأکید کرد و به ویژه به اهمیت این نقش در شرایط بحرانی نظیر "جنگ ۱۲ روزه" اشاره نمود.
تأکید بر صداقت، شجاعت و پرهیز از تحریف در اطلاعرسانی
نماینده ولی فقیه در سپاه کربلا، ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان و تبریک روز خبرنگار، نقش اصحاب رسانه را در انتقال حقیقت به مردم، همراستا با رسالت پیامبران توصیف کرد و بر لزوم صداقت، شجاعت و عدم تحریف در اطلاعرسانی تأکید ورزید.
حجتالاسلام صمد بهرامی نیز ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی و تبریک ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با اشاره به آیهای از قرآن کریم، کار خبرنگاری را همتراز با رسالت "تبلیغ و ابلاغ" دانست و گفت: تبلیغ و رساندن پیام، رسالتی است که خبرنگاران ما به دوش میکشند؛ رسالتی که لازمه آن، نترسیدن از هیچکس جز خداوند است.
وی با تأکید بر ویژگیهای یک خبرنگار آرمانی، "صداقت در اطلاعرسانی و پرهیز از تحریف حقایق" را بسیار مهم برشمرد و افزود: مردم باید از حقایق آگاه شوند و این وظیفه اصلی خبرنگار است که بدون هیچ واهمهای، حقیقت را به گوش جامعه برساند.
نماینده ولی فقیه در سپاه کربلا همچنین بر "وحدت گفتار و رفتار" در خبرنگاران و ارتباطگران تأکید کرد و گفت: یک خبرنگار باید آنچه را که میگوید، خود نیز به آن عمل کند. پرهیز از جانبداری، رعایت عدالت و انصاف و کسب آگاهی کافی پیش از انتشار خبر، از دیگر ویژگیهای ضروری یک خبرنگار متعهد است که همگی از آیات قرآن کریم منبعث شدهاند.
حجتالاسلام بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود، به مؤلفههای منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: دین، یکی از مهمترین مؤلفههای انقلاب اسلامی ماست که وعده الهی در آن نهفته است و باید به آن بسیار پرداخته شود. دشمنان به دنبال نشانهگرفتن همین 'موتور محرکه نظام جمهوری اسلامی' هستند و لذا وظیفه رسانهها در تبیین ابعاد دینی انقلاب دوچندان است.
وی همچنین "رهبری پیامبرگونه مقام معظم رهبری" و "انسجام و وحدت مردم" را از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد انقلاب اسلامی دانست .