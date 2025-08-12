مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:
مازندران در جمع ۵ استان برتر کشور از نظر تعداد رسانهها و خبرنگاران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از وجود ۴۷۶ رسانه مکتوب و مجازی و حضور حدود هزار خبرنگار در استان خبر داد و مازندران را در جمع پنج استان برتر کشور از نظر تعداد رسانهها و خبرنگاران معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا: محمد محمدی، صبح سهشنبه در همایش گرامیداشت روز خبرنگار استان که در شهرستان نوشهر برگزار شد، به وضعیت رسانهها و خبرنگاران در این استان اشاره و با بیان اینکه مازندران از لحاظ تعداد و کمیت رسانهها جزو پنج استان اول کشور محسوب میشود، گفت: در حال حاضر ۱۹ روزنامه، ۴۱ هفتهنامه و ۱۸۹ پایگاه خبری و در مجموع ۴۷۶ رسانه مکتوب، مجازی و برخط در استان فعالیت میکنند.
وی در ادامه به تعداد خبرنگاران فعال در استان اشاره کرد و افزود: ۸۷۰ خبرنگار در استان مشغول به کار هستند که با توجه به ثبتنام در سامانه «eresane»، این تعداد به حدود هزار نفر رسیده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بر اهمیت آموزش و سواد رسانهای تأکید کرد و از برگزاری کلاسهای سواد رسانهای در شرق، مرکز و غرب استان خبر داد.
محمدی به وضعیت بیمه خبرنگاران اشاره کرد و افزود: از میان هزار خبرنگار فعال در استان، تنها ۱۵۰ نفر تحت پوشش بیمه خبرنگاران قرار دارند.
وی همچنین به تخصیص کاغذ دولتی به روزنامهها و هفتهنامهها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۸ تن کاغذ دولتی به این نشریات اختصاص یافته که این میزان افزایش نیز خواهد یافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به چالشهای پیش روی خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات پرداخت و با اشاره به وجود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تصریح کرد که خبرنگاران برای دستیابی به ارقام و آمار با مشکل مواجه هستند.
وی خواستار تکلیف و اجرای کامل این قانون برای تسهیل دسترسی خبرنگاران به اطلاعات شد.