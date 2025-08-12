خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

مازندران در جمع ۵ استان برتر کشور از نظر تعداد رسانه‌ها و خبرنگاران

مازندران در جمع ۵ استان برتر کشور از نظر تعداد رسانه‌ها و خبرنگاران
کد خبر : 1672896
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از وجود ۴۷۶ رسانه مکتوب و مجازی و حضور حدود هزار خبرنگار در استان خبر داد و مازندران را در جمع پنج استان برتر کشور از نظر تعداد رسانه‌ها و خبرنگاران معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا: محمد محمدی، صبح سه‌شنبه در همایش گرامیداشت روز خبرنگار استان که در شهرستان نوشهر برگزار شد، به وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این استان اشاره  و با بیان اینکه مازندران از لحاظ تعداد و کمیت رسانه‌ها جزو پنج استان اول کشور محسوب می‌شود، گفت: در حال حاضر ۱۹ روزنامه، ۴۱ هفته‌نامه و ۱۸۹ پایگاه خبری و در مجموع ۴۷۶ رسانه مکتوب، مجازی و برخط در استان فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه به تعداد خبرنگاران فعال در استان اشاره کرد و افزود: ۸۷۰ خبرنگار در استان مشغول به کار هستند که با توجه به ثبت‌نام در سامانه «eresane»، این تعداد به حدود هزار نفر رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بر اهمیت آموزش و سواد رسانه‌ای تأکید کرد و از برگزاری کلاس‌های سواد رسانه‌ای در شرق، مرکز و غرب استان خبر داد.

محمدی به وضعیت بیمه خبرنگاران اشاره کرد و افزود: از میان هزار خبرنگار فعال در استان، تنها ۱۵۰ نفر تحت پوشش بیمه خبرنگاران قرار دارند.

وی همچنین به تخصیص کاغذ دولتی به روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۸ تن کاغذ دولتی به این نشریات اختصاص یافته که این میزان افزایش نیز خواهد یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به چالش‌های پیش روی خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات پرداخت و با اشاره به وجود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تصریح کرد که خبرنگاران برای دستیابی به ارقام و آمار با مشکل مواجه هستند.

وی خواستار تکلیف و اجرای کامل این قانون برای تسهیل دسترسی خبرنگاران به اطلاعات شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور