۸۷ هزار تماس با ۱۱۰ در ۴ ماه؛ کاهش ۱۵ درصدی سلاح سرد و افزایش ۲۸ درصدی جرایم سایبری

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ مسعود تقدیسی ظهر یک‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح عملکرد این نیرو در چهار ماهه ابتدایی سال جاری پرداخت و بر رسالت خطیر خبرنگاران در آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه رسالت اصلی خبرنگاران استفاده درست از بزنگاه‌ها و آگاهی‌بخشی است و خبرنگاران صدای واقعی مردم هستند و می‌توانند مدیران را به چالش بکشند، افزود: نقش خبرنگاران در ایجاد و تقویت حوزه اجتماعی بی‌بدیل است.

افزایش ۸ درصدی تماس با ۱۱۰ و کاهش ۴۶ درصدی رسیدگی به تماس‌ها

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران در تشریح آمار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، گفت: در ۴ ماهه سال جاری، ۸۷ هزار و ۳۵۲ تماس با پلیس ۱۱۰ برقرار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، ۲۱ درصد از تماس‌ها منجر به عملیات شده، اما متأسفانه ۴۶ درصد از تماس‌ها غیرقابل رسیدگی بوده‌اند.

روند افزایشی در جمع‌آوری اتباع غیرمجاز

تقدیسی به اجرای طرح جمع‌آوری اتباع غیرمجاز اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۱۴ هزار و ۷۲۱ نفر از اتباع غیرمجاز جمع‌آوری شدند که این رقم در سال جاری به ۱۷ هزار و ۲۲۸ نفر رسیده که نشان‌دهنده ۱۷ درصد افزایش در این زمینه است.

کاهش متوفیان و مجروحان تصادفات درون شهری، اما افزایش خسارت

وی در خصوص آمار تصادفات درون شهری، بیان کرد: بر اساس آمار پزشکی قانونی، تعداد کلی تصادفات درون شهری نسبت به سال گذشته برابر بوده است، اما در تعداد متوفیان ۲۴ درصد کاهش و در تعداد مجروحان نیز با ثبت ۱,۸۳۵ نفر، ۴ درصد کاهش داشته‌ایم. با این حال، خسارات ناشی از این تصادفات ۲۵ درصد افزایش یافته است. در تصادفات با عابر پیاده، امسال ۲۲ نفر و سال گذشته ۱۸ نفر درگیر بوده‌اند و در تصادفات موتورسیکلت نیز شاهد کاهش ۵۰ درصدی بوده‌ایم.

کاهش ۱۵ درصدی سلاح سرد و افزایش ۷۳ درصدی کلاهبرداری

سرهنگ تقدیسی از کاهش ۱۵ درصدی در حوزه چاقو و قمه‌کشی خبر داد و گفت: در این مدت ۱۱ درصد کشف جرائم صورت گرفته است. همچنین در حوزه کلاهبرداری شاهد افزایش ۷۳ درصدی و در جعل اسناد ۶۱ درصد کشف بوده‌ایم.

وی به کاهش یک درصدی در حوزه صدور گواهینامه، شماره‌گذاری و نقل و انتقال اشاره کرد.

کاهش ۲۷ درصدی متوفیان و ۲۴ درصدی جرحی در جاده‌ها

معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی مازندران آمار تصادفات جاده‌ای را نیز تشریح کرد و گفت: در تصادفات جاده‌ای شاهد کاهش ۲۵ درصدی خود تصادفات، ۲۷ درصدی متوفیان و ۲۴ درصدی جرحی‌ها بودیم. سهم عابران پیاده در این تصادفات ۱۳ درصد بوده است. در مجموع تصادفات درون و برون شهری، ۲۲ درصد کاهش در فوتی‌ها و ۱۱ درصد کاهش در جرحی‌ها داشته‌ایم، اما خسارات با افزایش ۳۲ درصدی روبرو بوده است.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر و دستگیری ۳۲۲۴ خرده‌فروش

سرهنگ تقدیسی با اشاره به مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: یک تن و ۲۰۸ کیلوگرم انواع مخدر کشف شده که ۱۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین ۳ هزار و ۲۲۴ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند که ۲۶ درصد افزایش در دستگیری خرده‌فروشان را شاهد بودیم. ۱۴۲۶ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری شده‌اند.

افزایش ۲۸ درصدی جرایم سایبری

وی در خصوص جرایم سایبری گفت: در ۴ ماهه امسال ۲,۰۶۷ مورد جرم سایبری رخ داده که ۲۸ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، ۲,۳۱۱ مورد کشف شده که نسبت به سال گذشته افزایش در کشفیات داشته‌ایم.

پلمپ بیش از ۱۴۰۰ واحد صنفی غیرمجاز

معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی مازندران به بازدید از ۳۰ هزار و ۸۰۴ واحد صنفی اشاره کرد و افزود: از این تعداد، هزار و ۴۲۶ واحد غیرمجاز شناسایی و پلمپ شدند.

صدور ۴۴ هزار جلد گذرنامه و تشکیل ۹۸۰ پرونده اقتصادی

تقدیسی اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۴ هزار جلد گذرنامه صادر شده و از مردم درخواست کرد برای ثبت نام و دریافت گذرنامه به سامانه "پلیس من" مراجعه کنند. همچنین ۹۸۰ پرونده اقتصادی در استان تشکیل شده است.

افزایش ۵۷ درصدی اوراق جلب و تشکیل ۷۰ هزار پرونده در کلانتری‌ها

وی از صدور ۱۹ هزار اوراق جلب خبر داد که نشان‌دهنده افزایش ۵۷ درصدی است و گفت: در همین مدت، ۷۰ هزار و ۵۵۹ فقره پرونده در کلانتری‌ها تشکیل و بیش از ۱۸۷ هزار نفر به کلانتری‌ها مراجعه کرده‌اند.

