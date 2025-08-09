خبرگزاری کار ایران
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران:

با متخلفان توزیع نهاده‌های دامی برخورد می‌شود

با متخلفان توزیع نهاده‌های دامی برخورد می‌شود
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به اهمیت توزیع عادلانه نهاده‌های دامی بر ضرورت نظارت دقیق مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها بر عملکرد شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه در این زمینه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسین نگهدار با اعلام این خبر افزود: کارشناسان این معاونت در بازدیدهای سرزده از شرکت‌های تعاونی شهرستان آمل، عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در خصوص نظارت بر روند توزیع نهاده‌های دامی را رصد و پایش می‌کنند.

وی با تأکید بر لزوم تشکیل اکیپ‌های بازرسی توسط مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، گفت: این اکیپ‌ها باید نظارت لازم بر روند توزیع نهاده‌های دامی تا رسیدن به دامداران را در دستور کار خود قرار دهند. هدف از این نظارت‌ها، اطمینان از توزیع عادلانه و مؤثر نهاده‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با جدیت پیگیر توزیع نهاده‌های دامی به دامداران است و از تمام ظرفیت‌های خود برای حمایت از تولیدکنندگان این بخش استفاده خواهد کرد.

وی افزود: این نظارت‌ها نقش مهمی در جلوگیری از انحراف نهاده‌ها و تضمین امنیت غذایی استان ایفا می‌کند و به همین دلیل با جدیت دنبال خواهد شد.

