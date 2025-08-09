به گزارش ایلنا، حسین نگهدار با اعلام این خبر افزود: کارشناسان این معاونت در بازدیدهای سرزده از شرکت‌های تعاونی شهرستان آمل، عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در خصوص نظارت بر روند توزیع نهاده‌های دامی را رصد و پایش می‌کنند.

وی با تأکید بر لزوم تشکیل اکیپ‌های بازرسی توسط مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، گفت: این اکیپ‌ها باید نظارت لازم بر روند توزیع نهاده‌های دامی تا رسیدن به دامداران را در دستور کار خود قرار دهند. هدف از این نظارت‌ها، اطمینان از توزیع عادلانه و مؤثر نهاده‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با جدیت پیگیر توزیع نهاده‌های دامی به دامداران است و از تمام ظرفیت‌های خود برای حمایت از تولیدکنندگان این بخش استفاده خواهد کرد.

وی افزود: این نظارت‌ها نقش مهمی در جلوگیری از انحراف نهاده‌ها و تضمین امنیت غذایی استان ایفا می‌کند و به همین دلیل با جدیت دنبال خواهد شد.

