مدیرکل بنیاد مسکن مازندران:
اجرای طرح هادی روستای گلیرد جویبار؛ الگویی از توسعه متوازن با مشارکت مردم و مسئولان
مدیرکل بنیاد مسکن استان مازندران گفت: اجرای طرح هادی روستای گلیرد نمونهای بارز از توسعه متوازن روستایی است که با همت و همکاری مردم و مسئولان محلی به ثمر نشسته است.
به گزارش ایلنا، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران به همراه معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن استان و مدیر بنیاد مسکن شهرستان جویبار، از پروژه اجرای طرح هادی روستای گلیرد بازدید کردند.
علیاصعر احمدی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: اجرای طرحهای هادی گامی مهم و ضروری در جهت توسعه زیرساختهای روستایی و ارتقای سطح رفاه روستائیان است.
وی با اشاره به پایان یافتن طرح هادی روستای گلیرد در بخش مرکزی شهرستان جویبار، گفت: این پروژه با مشارکت دهیاری و شورای اسلامی روستا و با سرمایهگذاری بیش از ۶۰ میلیارد ریال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان جویبار، بهصورت موفقیتآمیز به اتمام رسیده است.
مدیر کل بنیاد مسکن مازندران گفت: این طرح شامل اجرای ابنیه، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی روستا به طول ۸۵۰ متر و سطح آسفالت بیش از ۹ هزار متر مربع بوده و هدف اصلی آن بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی اهالی گلیرد است.
وی افزود: طرح هادی گلیرد نمونهای بارز از توسعه متوازن روستایی است که با همت مردم، مسئولان محلی و حمایت دستگاههای اجرایی محقق شده است. ما متعهدیم با حمایت از چنین طرحهایی، زمینه بهبود پایدار زندگی روستائیان در سراسر استان را فراهم کنیم.
همچنین عابدی مدیر بنیاد مسکن شهرستان جویبار، با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: تکمیل این طرح، نه تنها مسیرهای ارتباطی روستا را بهبود بخشیده، بلکه شرایط رفاهی اهالی را بهصورت ملموس ارتقا داده است. این موفقیت حاصل همکاری صمیمانه مردم و دستگاههای اجرایی است.
در جریان بازدید مسئولان، بر تسریع در اجرای پروژههای مشابه و دقت بیشتر در نظارتها تأکید شد تا مسیر توسعه روستاهای استان با قوت بیشتری ادامه یابد.
اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستای گلیرد نیز با قدردانی از خدمات بنیاد مسکن، گفتند: اجراء این طرح نه تنها زیرساختها را بهبود بخشیده، بلکه شادی و نشاط را به خانوادههای روستا بازگردانده است. این اقدامات امیدآفرینی را در میان مردم رقم زده است.