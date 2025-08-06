به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت گرامیداشت روز خبرنگار و جایگاه خبرنگاران در جامعه، گفت: طبق ابلاغ انجام‌شده، تمامی فرمانداران و روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۲ شهرستان استان، مأمور به برگزاری مراسم‌ بزرگداشت روز خبرنگار به‌صورت باشکوه شده‌اند و خوشبختانه این موضوع با جدیت در حال اجرا است.

وی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی در برخی بخش‌ها نیز این مراسم‌ برگزار می‌شود و این امر نشان‌دهنده اهمیت جایگاه خبرنگاران نزد مسئولان محلی است.

محمدی با اعلام خبر برگزاری همایش اصلی روز خبرنگار استان در تاریخ ۲۱ مردادماه در شهرستان نوشهر گفت: در این مراسم، قریب به هزار خبرنگار از سراسر استان حضور خواهند داشت و الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌عنوان سخنران ویژه در این مراسم حضور خواهد یافت.

وی در ادامه با تأکید بر نقش کلیدی خبرنگاران در جامعه عنوان کرد: خبرنگار، قلب تپنده جامعه است؛ کسی که اخبار و اطلاعات صحیح را به جامعه منتقل می‌کند. در جنگ و دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، شاهد بودیم که جنگ شناختی و رسانه‌ای مهم‌ترین بخش میدان بود و جامعه رسانه‌ای ما در این عرصه سنگ‌تمام گذاشت و با امیدآفرینی، نقش مؤثری ایفا کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: زمانی که رسانه‌ها اطلاعات دقیق و صحیح منتشر می‌کنند، به تقویت نظام و دولت کمک می‌شود؛ لذا ما تمام تلاش خود را معطوف به افزایش سواد رسانه‌ای در سطح استان کرده‌ایم. در این راستا، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی رایگان در سه نقطه از استان برای خبرنگاران برگزار می‌شود.

وی همچنین با اشاره به حمایت از رسانه‌های مشمول ماده ۱۶، اظهار داشت: تلاش داریم تا رسانه‌هایی که تحت پوشش این ماده هستند و فعالیت دارند، با کمک اداره کل از آن خارج شوند.

محمدی در پایان به موضوع بیمه خبرنگاران و ساماندهی آنها اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های لازم در این زمینه نیز در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم گام‌های مؤثری در حمایت از جامعه خبری استان برداریم.

