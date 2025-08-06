خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل فرهنگ و ارشاد مازندران:

همایش استانی روز خبرنگار در نوشهر برگزار می‌شود

همایش استانی روز خبرنگار در نوشهر برگزار می‌شود
کد خبر : 1670897
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری مراسم روز خبرنگار در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: همایش استانی گرامیداشت روز خبرنگار ۲۱ مرداد در نوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت گرامیداشت روز خبرنگار و جایگاه خبرنگاران در جامعه، گفت: طبق ابلاغ انجام‌شده، تمامی فرمانداران و روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۲ شهرستان استان، مأمور به برگزاری مراسم‌ بزرگداشت روز خبرنگار به‌صورت باشکوه شده‌اند و خوشبختانه این موضوع با جدیت در حال اجرا است.

وی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی در برخی بخش‌ها نیز این مراسم‌ برگزار می‌شود و این امر نشان‌دهنده اهمیت جایگاه خبرنگاران نزد مسئولان محلی است.

محمدی با اعلام خبر برگزاری همایش اصلی روز خبرنگار استان در تاریخ ۲۱ مردادماه در شهرستان نوشهر گفت: در این مراسم، قریب به هزار خبرنگار از سراسر استان حضور خواهند داشت و الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌عنوان سخنران ویژه در این مراسم حضور خواهد یافت.

وی در ادامه با تأکید بر نقش کلیدی خبرنگاران در جامعه عنوان کرد: خبرنگار، قلب تپنده جامعه است؛ کسی که اخبار و اطلاعات صحیح را به جامعه منتقل می‌کند. در جنگ و دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، شاهد بودیم که جنگ شناختی و رسانه‌ای مهم‌ترین بخش میدان بود و جامعه رسانه‌ای ما در این عرصه سنگ‌تمام گذاشت و با امیدآفرینی، نقش مؤثری ایفا کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: زمانی که رسانه‌ها اطلاعات دقیق و صحیح منتشر می‌کنند، به تقویت نظام و دولت کمک می‌شود؛ لذا ما تمام تلاش خود را معطوف به افزایش سواد رسانه‌ای در سطح استان کرده‌ایم. در این راستا، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی رایگان در سه نقطه از استان برای خبرنگاران برگزار می‌شود.

وی همچنین با اشاره به حمایت از رسانه‌های مشمول ماده ۱۶، اظهار داشت: تلاش داریم تا رسانه‌هایی که تحت پوشش این ماده هستند و فعالیت دارند، با کمک اداره کل از آن خارج شوند.

محمدی در پایان به موضوع بیمه خبرنگاران و ساماندهی آنها اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های لازم در این زمینه نیز در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم گام‌های مؤثری در حمایت از جامعه خبری استان برداریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور