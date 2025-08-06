خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راه مازندران:

ترافیک سنگین در کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر

رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک سنگین و پرحجم در کلیه محورهای مواصلاتی استان، به‌ویژه محورهای کوهستانی کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی، فرمانده پلیس راه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، آخرین وضعیت ترافیک در محورهای مواصلاتی استان را تشریح کرد و گفت: به دلیل همزمانی با روزهای پایانی هفته، شاهد ترافیک سنگین و پرحجمی در کلیه محورهای استان هستیم. این وضعیت به‌طور ویژه در محورهای کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر مشهود است.

وی افزود: محورهای فرعی نیز از این حجم ترافیک مستثنی نبوده و رانندگان باید آمادگی لازم برای تردد در مسیرهای پرتردد را داشته باشند.

رئیس پلیس راه مازندران با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیت یک‌طرفه در محورهای استان اعمال نشده است، از رانندگان درخواست کرد تا با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه رعایت فاصله طولی مناسب با خودروهای پیش رو، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

سرهنگ عبادی همچنین توصیه کرد: با توجه به حجم بالای تردد، صبر و حوصله در رانندگی و پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث احتمالی داشته باشد.

رانندگان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وضعیت راه‌ها یا گزارش هرگونه تخلف، می‌توانند با مرکز اطلاعات راه‌های استان تماس حاصل نمایند.

