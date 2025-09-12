قربانی: سه امتیاز کسر شده فجر باید بازگردد
سرمربی فجر سپاسی پس از تساوی تیمش برابر خیبر خرمآباد در نشست خبری حضور یافت و ضمن تمجید از عملکرد بازیکنان و فضای ورزشگاه، بر ضرورت بازگرداندن سه امتیاز کسر شده تیم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، پیروز قربانی، سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی، پس از دیدار تیمش برابر خیبر خرمآباد در نشست خبری حاضر شد و درباره عملکرد تیم، شرایط مسابقه، قضاوت داور و مسائل مدیریتی توضیح داد.
اوبا اشاره به حضور پرشور تماشاگران، به ویژه بانوان حاضر در ورزشگاه گفت:«جو استادیوم فوقالعاده بود و از کیفیت بازی نیز لذت بردم. امیدوارم چنین فضاهای مثبتی در سراسر کشور تکرار شود و همه تیمها بتوانند از حضور تماشاگران پرانرژی بهرهمند شوند.»
قربانی درباره جریان مسابقه اظهار داشت:«خیبر در ابتدای بازی پرس شدیدی داشت، اما تیم ما با وجود ریسک بالا توانست این فشار را پشت سر بگذارد و موقعیتهای خوبی خلق کند. اشتباهات فردی طبیعی است، اما با تمرین و تمرکز بیشتر قابل برطرف شدن است.»
او درباره قضاوت داور گفت:«قضاوت داور به نظر من مناسب بود. تا زمانی که تصمیمات داور مستقیماً بر نتیجه بازی اثر نگذارد، آنها را مثبت ارزیابی میکنیم. اعتراضات لحظهای در جریان بازی طبیعی است و جزئی از هیجان مسابقه محسوب میشود.»
سرمربی فجر همچنین افزود:«عملکرد بازیکنانم رضایتبخش بود. چه بازیکنان اصلی، چه تعویضیها و چه نفراتی که فرصت بازی پیدا نکردند، همگی در خدمت تیم بودند و داشتن چنین گروهی برای من مایه افتخار است.»
قربانی درباره نیمه اول و تصمیمات فنی گفت:«در نیمه اول دستور دادم دفاع به صورت شناور بازی کند که تصمیم درستی نبود. بهتر بود خط دفاعی ثابت بماند تا بیلدآپ تیم روانتر انجام شود. با این حال موقعیتهای خوبی خلق کردیم، اما به دلیل بیدقتی بازیکنان و عملکرد دروازهبان خیبر، گلهای بیشتری به ثمر نرسید.»
وی درباره تمرینات ویژه تیم توضیح داد:«برای مقابله با ضربات ایستگاهی، اوتهای بلند و استفاده از کنارههای زمین برنامهریزی کرده بودیم. هم اشتباهات داشتیم و هم نقاط مثبت. اما در مجموع از عملکرد تیم راضی هستم و معتقدم مسیر پیشرفت ادامه دارد.»
سرمربی فجر درباره کسر امتیاز تیمش گفت:«باشگاه قول داده که با رفع مشکلات و انجام تعهدات، سه امتیاز کسر شده بازگردانده شود. این حق مسلم تیم ماست و امیدواریم با حمایت مسئولان استانی و اقدامات مدیریتی، شرایط فنی و روحی تیم بهبود پیدا کند.»
قربانی در پایان گفت:«تیم ما تلاش میکند، همه بازیکنان با انگیزه هستند و از حمایت هواداران و رسانهها بهرهمندیم. امیدوارم با آرامش و برنامهریزی مناسب، بتوانیم مسیر رشد تیم را ادامه دهیم و نتایج بهتری در ادامه لیگ کسب کنیم.»