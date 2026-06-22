بازدید دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از شرکت مکث الکترونیک مهدیشهر
نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، از شرکت مکث الکترونیک مهدیشهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند تولید و برنامههای توسعهای این مجموعه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در این بازدید، اوجاقی ضمن دیدار و گفتوگو با آقای حدادیان، مدیرعامل شرکت مکث الکترونیک مهدیشهر، از بخشهای مختلف این واحد تولیدی بازدید کرد و در جریان ظرفیتها، دستاوردها و برنامههای آتی شرکت قرار گرفت.
حدادیان در خلال این بازدید با بیان اینکه در شرکت مکث الکترونیک تلاش شده است زنجیره تولید مناسبی برای ساخت محصولات ایجاد شود، اظهار کرد: در برخی مواد اولیه و قطعات، بهویژه بردهای الکتریکی، همچنان نیازمند واردات هستیم و موضوع تخصیص ارز موجب کندی در روند تأمین و در نتیجه تولید شده است.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای این شرکت برای تکمیل زنجیره ارزش افزود: در حوزه تولید بردهای الکتریکی نیز در حال رایزنی با یکی از شرکتهای داخلی هستیم تا بتوانیم در این بخش نیز به سمت استفاده از توان تولید داخل حرکت کنیم و وابستگی به واردات را کاهش دهیم.
مدیرعامل شرکت مکث الکترونیک مهدیشهر همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با راهاندازی بخش تولید یخچال و فریزر، سبد محصولات این شرکت توسعه یافته و ظرفیت تولید مجموعه افزایش یابد.
در ادامه این بازدید، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ضمن ابراز خرسندی از افزایش توان تولید و برنامههای توسعهای شرکت مکث الکترونیک، اظهار داشت: در شرایط ویژه کنونی کشور، ضروری است تمامی فعالان صنعت زیر چتر انجمن و با همکاری و همافزایی مستمر حرکت کنند تا بتوانیم از این مقطع حساس با موفقیت عبور کنیم.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال در صنعت لوازم خانگی افزود: امروز تولید با دشواریها و چالشهایی روبهروست که برخی موانع موجود، روند فعالیت واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه کرده است، اما خوشبختانه شرکتها با تلاش و برنامهریزی درصدد مدیریت این شرایط و حفظ روند تولید و اشتغال هستند.
در پایان این دیدار، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از خطوط تولید شرکت مکث الکترونیک مهدیشهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان فرآیندهای تولید، توسعه ظرفیتها و برنامههای آینده این مجموعه قرار گرفت.