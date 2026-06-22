بازدید دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از شرکت مکث الکترونیک مهدیشهر

حدادیان در خلال این بازدید با بیان اینکه در شرکت مکث الکترونیک تلاش شده است زنجیره تولید مناسبی برای ساخت محصولات ایجاد شود، اظهار کرد: در برخی مواد اولیه و قطعات، به‌ویژه بردهای الکتریکی، همچنان نیازمند واردات هستیم و موضوع تخصیص ارز موجب کندی در روند تأمین و در نتیجه تولید شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت برای تکمیل زنجیره ارزش افزود: در حوزه تولید بردهای الکتریکی نیز در حال رایزنی با یکی از شرکت‌های داخلی هستیم تا بتوانیم در این بخش نیز به سمت استفاده از توان تولید داخل حرکت کنیم و وابستگی به واردات را کاهش دهیم.

مدیرعامل شرکت مکث الکترونیک مهدیشهر همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با راه‌اندازی بخش تولید یخچال و فریزر، سبد محصولات این شرکت توسعه یافته و ظرفیت تولید مجموعه افزایش یابد.

در ادامه این بازدید، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ضمن ابراز خرسندی از افزایش توان تولید و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت مکث الکترونیک، اظهار داشت: در شرایط ویژه کنونی کشور، ضروری است تمامی فعالان صنعت زیر چتر انجمن و با همکاری و هم‌افزایی مستمر حرکت کنند تا بتوانیم از این مقطع حساس با موفقیت عبور کنیم.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال در صنعت لوازم خانگی افزود: امروز تولید با دشواری‌ها و چالش‌هایی روبه‌روست که برخی موانع موجود، روند فعالیت واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه کرده است، اما خوشبختانه شرکت‌ها با تلاش و برنامه‌ریزی درصدد مدیریت این شرایط و حفظ روند تولید و اشتغال هستند.

در پایان این دیدار، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از خطوط تولید شرکت مکث الکترونیک مهدیشهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان فرآیندهای تولید، توسعه ظرفیت‌ها و برنامه‌های آینده این مجموعه قرار گرفت.