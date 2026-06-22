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بازدید دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از کارخانه لعران

بازدید دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از کارخانه لعران
کد خبر : 1803001
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نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با حضور در کارخانه لعران از بخش‌های مختلف این مجموعه صنعتی بازدید کرد و در جریان آخرین روند فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران،  در این بازدید، اوجاقی ضمن دیدار و گفت‌وگو با جناب ملااحمد، مدیرعامل مجموعه لعران، و جمعی از مدیران این شرکت، از نزدیک در جریان وضعیت تولید، ظرفیت‌های موجود و چالش‌های پیش روی این واحد صنعتی قرار گرفت.

در جریان این نشست، ملااحمد با اشاره به شرایط فعلی تولید در کشور، موضوع تخصیص ارز را یکی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های پیش روی صنعت لوازم خانگی عنوان کرد و بر ضرورت تسهیل فرآیندهای مرتبط با تأمین ارز برای حفظ و توسعه تولید تأکید کرد.

همچنین نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ضمن ابراز خرسندی از روند فعالیت‌ها و تولید در شرکت لعران، شرایط کنونی کشور به‌ویژه پس از جنگ را حساس و خطیر توصیف کرد و اظهار داشت: در این شرایط، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تلاش می‌کند با تشریک مساعی فعالان صنعت و همچنین رایزنی مستمر با مسئولان و نهادهای ذی‌ربط، نقش تسهیل‌گرانه خود را در رفع موانع و مشکلات صنعت لوازم خانگی ایفا کند.

در پایان این بازدید، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از خطوط تولید شرکت لعران بازدید کرد و از نزدیک در جریان فرآیندهای تولید، ظرفیت‌های توسعه‌ای و برنامه‌های آتی این مجموعه قرار گرفت.

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