بازدید دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از کارخانه لعران

در جریان این نشست، ملااحمد با اشاره به شرایط فعلی تولید در کشور، موضوع تخصیص ارز را یکی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های پیش روی صنعت لوازم خانگی عنوان کرد و بر ضرورت تسهیل فرآیندهای مرتبط با تأمین ارز برای حفظ و توسعه تولید تأکید کرد.

همچنین نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ضمن ابراز خرسندی از روند فعالیت‌ها و تولید در شرکت لعران، شرایط کنونی کشور به‌ویژه پس از جنگ را حساس و خطیر توصیف کرد و اظهار داشت: در این شرایط، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تلاش می‌کند با تشریک مساعی فعالان صنعت و همچنین رایزنی مستمر با مسئولان و نهادهای ذی‌ربط، نقش تسهیل‌گرانه خود را در رفع موانع و مشکلات صنعت لوازم خانگی ایفا کند.

در پایان این بازدید، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از خطوط تولید شرکت لعران بازدید کرد و از نزدیک در جریان فرآیندهای تولید، ظرفیت‌های توسعه‌ای و برنامه‌های آتی این مجموعه قرار گرفت.