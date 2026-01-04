هشدار بخشخصوصی نسبت به تعمیق رکود تورمی
در نشست تخصصی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اثرات آن بر بخشخصوصی و کسبوکارها با حضور اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق تهران بررسی شد.
به گزارش ایلنا: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به ابتکار اتاق بازرگانی تهران و در گردهمایی برخی از رؤسای فعلی و اسبق اتاقهای بازرگانی و مدیران اتاق تهران صورت گرفت. حاضران در این جلسه ضمن اعلام هشدار نسبت به چشمانداز نگرانکننده اقتصاد کشور اعلام کردند که مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵، بهویژه در حوزه مالیات، استقراض و تأمین مالی میتواند به تعمیق رکود تورمی و افزایش فشار بر بخشخصوصی در سال آینده منجر شود.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست در سخنانی با اشاره به اینکه لایحه بودجه نشاندهنده چشماندازی از اقتصاد کشور در سال آتی است ادامه داد: ما در تلاش هستیم تا به سیاق سالهای گذشته با همکاری اتاق ایران و سایر اتاقهای بازرگانی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بهطور دقیق مورد بررسی قرار دهیم. هدف از این اقدام، ایجاد یک صدایی در بخشخصوصی و مطالبهگری صریح و صحیح دغدغههای فعالان اقتصادی است. در این مسیر، اتاق تهران با اتاق ایران همکاریهایی را انجام میدهد و نتایج پژوهشهای انجام شده را به سایر اتاقهای استانی نیز منتقل خواهد کرد.