تراز تجاری منفی ۲.۲ میلیارد دلار

به گزارش ایلنا: بررسی تازه‌ترین آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد روابط بازرگانی ایران و ترکیه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، اگرچه از منظر رشد صادرات ایران روندی مثبت را تجربه کرده، اما همچنان با عدم‌تعادل ساختاری، نابرابری در ترکیب کالاها و آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های انرژی، سیاست‌گذاری و لجستیک مواجه است.

بر اساس داده‌های رسمی، ارزش کل مبادلات تجاری دو کشور در این دوره به ۷ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار رسیده که معادل ۱۳.۲ درصد از کل تجارت خارجی ایران است. با این سهم، ترکیه جایگاه سومین شریک تجاری ایران را حفظ کرده است؛ جایگاهی که اهمیت این کشور را در معادلات منطقه‌ای و اقتصادی ایران برجسته می‌کند.

