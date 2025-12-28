نرخ رشد ۶ماهه ۱۴۰۴ منفی شد

به گزارش ایلنا: بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در شش‌ماهه نخست سال منفی ۰.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۰.۸ درصد برآورد شده است؛ آماری که از تداوم ضعف تقاضای مؤثر، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید نااطمینانی در بخش‌های واقعی اقتصاد حکایت دارد.

افت معنادار کشاورزی و صنایع

میان گروه‌های اصلی اقتصادی، بخش کشاورزی با ثبت رشد منفی ۲.۹درصدی عملکردی ضعیف‌تر از متوسط اقتصاد داشته است؛ موضوعی که می‌تواند تحت تأثیر عوامل اقلیمی، کاهش بهره‌وری و محدودیت‌های تأمین نهاده‌ها باشد.

همچنین گروه صنایع و معادن که نقش پیشران در رشد اقتصادی دارد، در این دوره رشد منفی ۳.۴درصدی را ثبت کرده است؛ آماری که از استمرار رکود در بخش تولید صنعتی، محدودیت‌های انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار هزینه‌ها حکایت دارد،

در مقابل، گروه نفت با وجود نوسانات، توانسته است رشد مثبت ۱.۱درصدی را در شش‌ماهه نخست سال به ثبت برساند؛ رشدی که هرچند مثبت است، اما نتوانسته است اثر منفی سایر بخش‌ها را جبران کند.

