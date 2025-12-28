خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نرخ رشد ۶ماهه ۱۴۰۴ منفی شد

نرخ رشد ۶ماهه ۱۴۰۴ منفی شد
کد خبر : 1733969
لینک کوتاه کپی شد.

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری بار دیگر وارد محدوده منفی شده است؛ به‌طوری که رشد اقتصادی با نفت منفی۰.۶درصد و بدون نفت منفی۰.۸درصد ثبت شده است.

به گزارش ایلنا:  بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در شش‌ماهه نخست سال منفی ۰.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۰.۸ درصد برآورد شده است؛ آماری که از تداوم ضعف تقاضای مؤثر، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید نااطمینانی در بخش‌های واقعی اقتصاد حکایت دارد.

افت معنادار کشاورزی و صنایع

میان گروه‌های اصلی اقتصادی، بخش کشاورزی با ثبت رشد منفی ۲.۹درصدی عملکردی ضعیف‌تر از متوسط اقتصاد داشته است؛ موضوعی که می‌تواند تحت تأثیر عوامل اقلیمی، کاهش بهره‌وری و محدودیت‌های تأمین نهاده‌ها باشد.

همچنین گروه صنایع و معادن که نقش پیشران در رشد اقتصادی دارد، در این دوره رشد منفی ۳.۴درصدی را ثبت کرده است؛ آماری که از استمرار رکود در بخش تولید صنعتی، محدودیت‌های انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار هزینه‌ها حکایت دارد،

در مقابل، گروه نفت با وجود نوسانات، توانسته است رشد مثبت ۱.۱درصدی را در شش‌ماهه نخست سال به ثبت برساند؛ رشدی که هرچند مثبت است، اما نتوانسته است اثر منفی سایر بخش‌ها را جبران کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا