تورم نقطهای آذر از مرز ۵۰درصد گذشت
در آذر ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۵۲.۶ درصد بوده است که در مقایسه با ماه قبل، ۳.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا: تورم ماهانه نیز برابر ۴.۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۵.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۴ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته است. دامنه تغییرات تورم سالانه برای دهکهای مختلف هزینهای از ۴۱.۲ درصد برای دهک دهم، تا ۴۳.۷ درصد برای دهکهای اول و دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۲.۵ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۲ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.