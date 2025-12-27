دولت حذف پیمان سپاری ارزی به کشورهای همسایه را بررسی کند
به گزارش ایلنا: رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم پاسداشت هفته دیزاین تهران، با اشاره به نیاز کشور به ۷۰ میلیارد دلار صادرات جهت تامین نیازهای داخلی، تاکید کرد: از دولت خواستهایم که پیمان سپاری ارزی برای کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان و اوراسیا برداشته شود تا انگیزه تولید کننده و صادر کننده برای افزایش صادرات تقویت شود. از این طریق میتوانیم حدود ۱۲ میلیارد دلار افزایش صادرات به کشورهای منطقه داشته باشیم.
وی در این مراسم که روز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی برگزار شد، تاکید کرد: اگر قیمت ارز صادراتی منطبق با بازار آزاد باشد، انگیزه صادرکنندگان را تقویت میکند و آنها نیز بازگشت ارز را با انگیزه بالاتری انجام میدهند. باید از تعرفه صفر در برخی کشورهای همسایه برای رونق صادرات استفاده کرد. از این رو شایسته است که دولت طرح حذف پیمان سپاری در صادرات به کشورهای همسایه ایران را بررسی کند.
نجفی عرب با اشاره به بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه ایران گفت: برنامه توسعه صادرات به کشورهای همسایه باید با بهبود طراحی محصولات همراه شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه مصرف کننده از طراحی مناسب و متناسب با نیازهای مصرفی لذت میبرد و شاد میشود گفت: اگر طراحیها به مصرف کننده کمک کند و متناسب با سلیقه و نیاز او طراحی شود میتواند به رونق تولید و صادرات کمک کند.
بر این اساس تولید کنندگان و صادرکنندگان کشور باید با همکاری طراحان خوش ذوق به سلیقه مصرف کننده در کشورهای همسایه ایران از جمله در عراق و افغانستان و اوراسیا توجه کنند و محصولات را به گونهای طراحی کنند که مصرف کننده جذب آن شود و این موضوع به رشد صادرات کشور منجر خواهد شد. از این رو، توجه به فرهنگ و سلیقه مصرف کننده در طراحیها بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: طراحی در کنار علم نیاز انسانها را برطرف میکند از این رو رویداد هفته دیزاین ابتکار خوبی بوده که به رشد صنعت مبلمان و افزایش تولید و صادرات آن کمک خواهد کرد.
نجفی عرب ادامه داد: با توجه به مشکلات پیچیده و رکودی که در اقتصاد داریم لازم است که به صادرات توجه بیشتری شود و طراحی مناسب میتواند به رشد صادرات منجر شده و کاهش تقاضای داخلی را جبران نماید.