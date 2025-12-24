نمایشگاه لوازم خانگی مشهد آغاز به کار کرد

به گزارش ایلنا: این نمایشگاه با مشارکت ۱۲۰ شرکت داخلی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود و جدیدترین محصولات و دستاوردهای صنعت لوازم خانگی را به نمایش گذاشته است.

لازم به ذکر است بیست‌وششمین دوره این رویداد از سوم تا ششم دی‌ماه ادامه خواهد داشت و فعالان صنعت،تولیدکنندگان و بازرگانان داخلی و خارجی در آن حضور دارند.

