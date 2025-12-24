خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایشگاه لوازم خانگی مشهد آغاز به کار کرد

نمایشگاه لوازم خانگی مشهد آغاز به کار کرد
کد خبر : 1733388
لینک کوتاه کپی شد.

بیست‌وششمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد روز چهارشنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و مقامات استان خراسان‌رضوی، به طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش ایلنا: این نمایشگاه با مشارکت  ۱۲۰ شرکت داخلی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود و جدیدترین محصولات و دستاوردهای صنعت لوازم خانگی را به نمایش گذاشته است.

لازم به ذکر است بیست‌وششمین دوره این رویداد از سوم تا ششم دی‌ماه ادامه خواهد داشت و فعالان صنعت،تولیدکنندگان و بازرگانان داخلی و خارجی در آن حضور دارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا