افزایش ۶.۶ درصدی تحویل برق به صنایع در فصل پاییز
کد خبر : 1732011
تحویل برق به صنایع انرژی‌بر در فصل پاییز ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد و در آذر ماه ۱۳.۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایلنا: طبق اعلام روابط عمومی وزارت نیرو، بر اساس داده‌های شرکت مدیریت شبکه برق کشور، تحویل برق به صنایع انرژی‌بر در فصل پاییز ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته است. در این میان، صنایع فولادی با رشد ۱۰.۲ درصدی در مصرف برق، بیشترین بهره را از تحویل برق به صنایع انرژی‌بر برده‌اند، در حالی که صنایع سیمانی کاهش ۱.۹ درصدی مصرف برق را تجربه کردند که عمدتاً ناشی از افت تقاضای بازار بوده است.

بر اساس این گزارش؛ تحویل برق به صنایع انرژی‌بر در آذرماه نیز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است؛ سهم صنایع فولادی ۲۰.۴ درصد و صنایع سیمان ۵.۷ درصد از افزایش تحویل برق بوده است.

این آمار نشان می‌دهد وزارت نیرو با اجرای راهکارهای متعدد، تحویل برق به صنایع را در شرایط سختی همچون خشکسالی، کاهش ۵۰ درصدی ذخایر مفید سدهای برق‌آبی، تبعات جنگ ۱۲ روزه و محدودیت تأمین سوخت زمستانی مدیریت کرده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خودتأمین شامل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در دست اجرا دارد که تاکنون ۲۷۵۰ مگاوات از این میزان محقق شده است.

این گزارش تأکید می‌کند؛ برای دستیابی به تأمین پایدار برق صنایع، لازم است صنایع با شتاب بیشتری در مسیر احداث نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر مطابق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی اقدام کنند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
