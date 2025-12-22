خبرگزاری کار ایران
اضافه شدن تعداد ۱۰ (ده) ردیف کد تعرفه جدید به فهرست کالاهای قابل ورود با رویه کولبری

گمرک ایران اضافه شدن تعداد ۱۰ (ده) ردیف کد تعرفه جدید به فهرست کالاهای قابل ورود با رویه کولبری را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا: 

در این ابلاغیه به دو نکته مهم اشاره شده است،‌

توجه ۱ : اظهار کالا در گمرک و انجام تشریفات ارزیابی و کارشناسی در سرویس ارزیابی ضروری بوده و ترخیص آن منوط به ارائه ثبت آماری معتبر از طریق سامانه جامع تجارت ، اخذ مجوزهای ترخیص و تطبیق کلیه کد تعرفه هایی ابلاغی با کالای اظهاری و انجام تشریفات گمرکی کامل و دریافت وجوه قانونی متعلقه می باشد.

توجه۲ : ناظرین محترم گمرکات استانهای آذربایجان غربی کردستان کرمانشاه سیستان و بلوچستان و مدیر کل گمرکات استان خراسان جنوبی موظفند به قید فوریت نسبت به حل مشکل عدم توزین تمامی اقلام رویه کولبری توزین سیستمی به وسیله باسکول در همه مبادی اقدام و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. با توجه به حساسیت موضوع مدیران محترم گمرکات اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر لازم می بایست از ثبت وزن و تعداد و اطلاعات صحیح کالاهای وارداتی در سامانه جامع امور گمرکی اطمینان حاصل نمایند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
