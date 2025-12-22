اضافه شدن تعداد ۱۰ (ده) ردیف کد تعرفه جدید به فهرست کالاهای قابل ورود با رویه کولبری

به گزارش ایلنا:

در این ابلاغیه به دو نکته مهم اشاره شده است،‌

توجه ۱ : اظهار کالا در گمرک و انجام تشریفات ارزیابی و کارشناسی در سرویس ارزیابی ضروری بوده و ترخیص آن منوط به ارائه ثبت آماری معتبر از طریق سامانه جامع تجارت ، اخذ مجوزهای ترخیص و تطبیق کلیه کد تعرفه هایی ابلاغی با کالای اظهاری و انجام تشریفات گمرکی کامل و دریافت وجوه قانونی متعلقه می باشد.

توجه۲ : ناظرین محترم گمرکات استانهای آذربایجان غربی کردستان کرمانشاه سیستان و بلوچستان و مدیر کل گمرکات استان خراسان جنوبی موظفند به قید فوریت نسبت به حل مشکل عدم توزین تمامی اقلام رویه کولبری توزین سیستمی به وسیله باسکول در همه مبادی اقدام و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. با توجه به حساسیت موضوع مدیران محترم گمرکات اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر لازم می بایست از ثبت وزن و تعداد و اطلاعات صحیح کالاهای وارداتی در سامانه جامع امور گمرکی اطمینان حاصل نمایند.

انتهای پیام/