ترکیب کالاها در تالار اول و دوم مرکز مبادله مشخص شد

به گزارش ایلنا: مصطفی قمری وفا روز پنجشنبه در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: انجام هماهنگی‌های لازم برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات تولید؛ آمادگی مجدد بانک مرکزی برای تامین نیازها در جهت افزایش تولید بویژه تولیدات ارزآورانجام شد.

وی ادامه داد: در جلسه مشترک رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای صمت و بهداشت، ترکیب کالاها در تالار یک و دو مرکز مبادله، مشخص و برای توسعه و برخورداری سریعتر شرکت‌ها از ‎ارز در تالار دوم توافق شد.

در همین رابطه ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای تعمیق تالار دوم و دسته بندی کالاهای نیازمند ارز در تالارهای اول و دوم مرکز مبادله اظهار داشت: رویکرد وزارت صمت حرکت صنایع به ویژه فولادی ها به سمت تالار دوم است.

وی اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده است تا بخشی از زنجیره فولاد و هیدروکربنی‌ها در تالار دوم عرضه شود این امر باعث می شود تا صادرکنندگان انگیزه بیشتری پیدا کنند و ارز حاصل از صادرات را بتوانند وارد کشور کنند.

