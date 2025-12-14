هشدار دیوان محاسبات کشور نسبت به افزایش زمان ترخیص کالا در گمرکات ایران

به گزارش ایلنا به نقل از دیوان محاسبات، طبق گزارش این نهاد نظارتی، میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارده به کشور، از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفت‌ماهه اول ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در این مدت، تشریفات گمرکی کالاهای مربوط به حدود ۱۰۸۵۷ اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بین ۳ تا ۶ ماه به طول انجامیده است.

گفتنی است؛ باتوجه به آثار سوء انباشت کالاها در گمرکات کشور، دیوان محاسبات بر اصلاح فوری شرایط و فرآیندهای موجود تاکید داشته و عدم اهتمام گمرک ایران در انتشار شفاف میزان نقش دستگاه‌های دخیل در این تاخیرات را از عوامل تداوم وضعیت فعلی دانسته و نسبت به تبعات تأخیر در اتخاذ تصمیمات موثر هشدار می‌دهد.

دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی(دادگاه مالی-اداری) و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد. هم‌اکنون احمدرضا دستغیب با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور است.

