رشد ۶.۳ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز آمار، در فصل تابستان ۱۴۰۴، شاخص قیمت کل تولیدکننده ۳۴۰.۴ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۰.۲ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۱ درصد و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۸.۵ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۰.۲ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶.۵ درصد)، ۳.۷ واحد درصد افزیش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل، ۱۰.۲ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ۲۱.۰ درصد مربوط به گروه کشاورزی و کم­ترین تورم فصلی با ۷.۱ درصد مربوط به گروه معدن است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۷.۵ درصد)، ۸.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۴۶.۱ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۹۴.۷ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۳۵.۱ درصد مربوط به گروه “معدن” است.

افزایش تورم سالانه

در فصل تابستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۸.۵ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۲.۲ درصد)، ۶.۳ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در چهـــارفصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۸.۵ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم سالانه با ۵۹.۶ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” و کم­ترین تورم سالانه با ۳۳.۵ درصد مربوط به گروه “معدن” است.

