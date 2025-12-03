تأمین پایدار سوخت صنایع، نیازمند همراهی بخش خانگی است

به گزارش ایلنا: بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، از مجموع ۲۴۴ میلیارد مترمکعب گاز مصرفی کشور، سهم صنایع ۳۴ درصد، نیروگاه‌ها ۳۱ درصد، خانگی ۲۸ درصد، عمومی و خدماتی ۴ درصد و حمل‌ونقل ۳ درصد بوده است.

وی افزود: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز از مجموع ۱۱۳ میلیارد مترمکعب گاز مصرفی کشور، سهم بخش صنایع ۳۹ درصد، نیروگاهی ۴۳ درصد، خانگی ۱۳ درصد، عمومی و خدماتی ۲ درصد و حمل‌ونقل ۳ درصد بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این‌که الگوی مصرف در فصول سرد سال تغییر می‌کند و در روزهای اوج سرما، بخش خانگی، عمده گاز کشور را مصرف می‌کند، یادآور شد: به دلیل این تغییر الگو، اولویت مدیریت و توزیع گاز در زمستان با مصارف خانگی است و سایر بخش‌ها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.

توکلی بر لزوم مدیریت مصرف در بخش خانگی تأکید کرد و گفت: رعایت نکات ساده مصرف بهینه گاز، تعویض بخاری‌های فرسوده، استفاده از پنجره‌های دو جداره، انجام تعمیرات و تنظیمات صحیح موتورخانه‌ها و تنظیم دمای محل کار و زندگی بر روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد (دمای آسایش)، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف گاز در این بخش، کمک کند.

معاون وزیر نفت در امور گاز در ادامه، با اشاره به گستردگی عملیات گازرسانی کشور، اضافه کرد: گاز مورد نیاز کشور از ۱۳ پالایشگاه پارس جنوبی و ۷ پالایشگاه در سایر نقاط کشور تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: رساندن این حجم از گاز به مصرف‌کنندگان از طریق ۴۰ هزار و ۳۳۳ کیلومتر خطوط انتقال گاز، ۹۵ ایستگاه تقویت فشار، ۲ هزار و ۲۴۹ ایستگاه تقلیل فشار برون شهری (CGS)، ۸ هزار و ۶۸۳ ایستگاه تقلیل فشار درون‌شهری (TBS) و بیش از ۴۶۹ هزار و ۶۰۰ کیلومتر شبکه توزیع، انجام می‌شود.

گاز خوراک اصلی واحدهای پتروشیمی در کشور به شمار می رود که افزایش مصرف آن در بخش خانگی در فصول سرد سال، تامین خوراک واحدهای پتروشیمی را با مشکل روبرو می کند.

از این رو به تازگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران با هدف سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی در طرح‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف گاز طبیعی تفاهم نامه همکاری امضا کردند تا با توجه به اجرای موفق «طرح پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی» در سال ۱۴۰۳، این طرح را در سال جاری نیز اجرایی کنند.

انتهای پیام/