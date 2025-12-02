دبیرکل انجمن از سه کارخانه لوازم خانگی بازدید کرد

به گزارش ایلنا: در جریان بازدید از آبسال، حکیمی‌نژاد مدیرعامل این شرکت، ضمن تشریح فرآیند تأسیس آبسال، آخرین وضعیت فروش و تولید را ارائه کرد و گفت: سبد محصولات شامل ماشین لباسشویی، کولر و بخاری بدون دودکش است.

وی رکود بازار، تخصیص ارز و استانداردها را از چالش‌های اصلی صنعت برشمرد.

در ادامه، اوجاقی در شرکت مونزا از روندهای عملیاتی این واحد تازه‌تأسیس مطلع شد. در این بازدید، شکری مدیر کارخانه و مریدی مدیر مارکتینگ مونزا حضور داشتند. شکری نیز مشکل تخصیص ارز را یکی از موانع اصلی توسعه دانست و بر گسترش فعالیت‌ها تأکید کرد.

در شرکت نیکسان، سعید رضوانی مدیرعامل این مجموعه با اشاره به ضرورت ثبات بازار گفت: رکود و محدودیت‌های ارزی به ترمز تولید بدل شده و در فرآیندهای شرکت‌ها اخلال ایجاد می‌کند.

این عضو هیئت‌مدیره انجمن همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای نیکسان برای تعمیق صادرات خبر داد و نوسازی ماشین‌آلات را در اولویت دانست.

اوجاقی در جمع‌بندی این بازدیدها با تقدیر از تلاش شرکت‌ها برای ارتقای کیفیت، از پیگیری مستمر انجمن برای تسهیل ارتباط اعضا با نهادهای قانون‌گذار و دولت خبر داد و افزود: انجمن آماده همکاری برای کاهش مشکلات صنعت است.

وی در پایان از خطوط تولید بازدید و از آخرین دستاوردها و محصولات این شرکت‌ها مدیران مطلع شد.

