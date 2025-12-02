خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیرکل انجمن از سه کارخانه لوازم خانگی بازدید کرد

دبیرکل انجمن از سه کارخانه لوازم خانگی بازدید کرد
کد خبر : 1721875
لینک کوتاه کپی شد.

روز دوشنبه ۱۰ آذر، نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی با حضور در شهرک صنعتی کاوه از کارخانه‌های آبسال، نیکسان و مونزا بازدید کرد.

به گزارش ایلنا: در جریان بازدید از آبسال، حکیمی‌نژاد مدیرعامل این شرکت، ضمن تشریح فرآیند تأسیس آبسال، آخرین وضعیت فروش و تولید را ارائه کرد و گفت: سبد محصولات شامل ماشین لباسشویی، کولر و بخاری بدون دودکش است.
وی رکود بازار، تخصیص ارز و استانداردها را از چالش‌های اصلی صنعت برشمرد.
در ادامه، اوجاقی در شرکت مونزا از روندهای عملیاتی این واحد تازه‌تأسیس مطلع شد. در این بازدید، شکری مدیر کارخانه و مریدی مدیر مارکتینگ مونزا حضور داشتند. شکری نیز مشکل تخصیص ارز را یکی از موانع اصلی توسعه دانست و بر گسترش فعالیت‌ها تأکید کرد.

دبیرکل انجمن از سه کارخانه لوازم خانگی بازدید کرد

در شرکت نیکسان، سعید رضوانی مدیرعامل این مجموعه با اشاره به ضرورت ثبات بازار گفت: رکود و محدودیت‌های ارزی به ترمز تولید بدل شده و در فرآیندهای شرکت‌ها اخلال ایجاد می‌کند.
این عضو هیئت‌مدیره انجمن همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای نیکسان برای تعمیق صادرات خبر داد و نوسازی ماشین‌آلات را در اولویت دانست.
اوجاقی در جمع‌بندی این بازدیدها با تقدیر از تلاش شرکت‌ها برای ارتقای کیفیت، از پیگیری مستمر انجمن برای تسهیل ارتباط اعضا با نهادهای قانون‌گذار و دولت خبر داد و افزود: انجمن آماده همکاری برای کاهش مشکلات صنعت است.
وی در پایان از خطوط تولید بازدید و از آخرین دستاوردها و محصولات این شرکت‌ها مدیران مطلع شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی