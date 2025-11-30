برخی صنایع از محدودیتهای انرژی اذرماه معاف شدند
ایلنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که با حمایت رئیسجمهور از تولید و موافقت اعضاء در جلسه کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی، برخی صنایع از محدودیتهای انرژی در آذرماه معاف شدند که این تصمیم تاثیر بسیار مثبت بر روند تولیدات صادراتمحور و سهم صنایع از بازارهای بینالمللی خواهد داشت.
، سیدمحمد اتابک در نشست با تشکل های بخش خصوصی اظهار داشت: تقویت ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر با حمایت دولت و توان بخش خصوصی، تابآوری صنایع را در برابر ناترازی انرژی در ماههای پیش رو و سال آینده به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.