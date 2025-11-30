خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخی صنایع از محدودیت‌های انرژی اذرماه معاف شدند

برخی صنایع از محدودیت‌های انرژی اذرماه معاف شدند
کد خبر : 1721299
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت برخی صنایع از محدودیت‌های انرژی در آذرماه معاف شدند که این تصمیم تاثیر بسیار مثبت بر روند تولیدات صادرات‌محور و سهم صنایع از بازارهای بین‌المللی خواهد داشت.

ایلنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که با حمایت رئیس‌جمهور از تولید و موافقت اعضاء در جلسه کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی، برخی صنایع از محدودیت‌های انرژی در آذرماه معاف شدند که این تصمیم تاثیر بسیار مثبت بر روند تولیدات صادرات‌محور و سهم صنایع از بازارهای بین‌المللی خواهد داشت.

، سیدمحمد اتابک در نشست با تشکل های بخش خصوصی اظهار داشت: تقویت ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با حمایت دولت و توان بخش خصوصی، تاب‌آوری صنایع را در برابر ناترازی انرژی در ماه‌های پیش رو و سال آینده به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود