تجارت خارجی ایران از ۷۶.۵ میلیارد دلار عبور کرد

به گزارش ایلنا: حجم تجارت خارجی ایران (مجموع صادرات و واردات) از ابتدای سال تا پایان آبان ماه به ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار تن انواع کالا به ارزش ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار بوده است که این میزان تجارت خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش ۹.۳۸ درصد کاهش و از حیث وزن ۱.۵۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت مقدار ۱۰۵ میلیون و ۲۳۱ هزار تن انواع کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۱۷ درصد افزایش و از نظر ارزش ۳.۴۸ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش در ۸ ماهه سال جاری مقدار ۲۵ میلیون و ۸۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۳ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۴.۲۹ درصد کاهش یافته است.

به نظر می رسد بخشی از افزایش وزنی صادرات در هشت ماهه امسال به دلیل ناترازی انرژی در بخش های صنعتی و معدنی باشد که سبب شده تا تولیدکنندگان به دلیل خالی ماندن ظرفیت تولید بر اثر ناترازی انرژی به خام فروشی محصولاتی چون کنسانتره و گندله آهن روی آورده باشند.

برپایه آماری که چندی پیش انجمن فولاد ایران منتشر کرد، روند صعودی صادرات در مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان تداوم دارد به طوری که حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن در مقایسه با هفت ماهه سال گذشته ۸۲ درصد رشد داشته است که این مسئله موجب نگرانی فولادسازان شده است زیرا کنسانتره ماده اولیه کارخانجات فولادی است و افزایش صادرات آن به شکل خام فروشی، تامین مواد اولیه را با مشکل مواجه می کند.

