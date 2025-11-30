خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجارت خارجی ایران از ۷۶.۵ میلیارد دلار عبور کرد

تجارت خارجی ایران از ۷۶.۵ میلیارد دلار عبور کرد
کد خبر : 1720841
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس داده‌های گمرک ایران، تجارت خارجی کشور در هشت ماهه امسال ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار تن به ارزش ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار بوده است.

به گزارش ایلنا: حجم تجارت خارجی ایران (مجموع صادرات و واردات) از ابتدای سال تا پایان آبان ماه به ۱۳۱ میلیون و ۵۴ هزار تن انواع کالا به ارزش ۷۶ میلیارد و ۵۳۷ میلیون دلار بوده است که این میزان تجارت خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش ۹.۳۸ درصد کاهش و از حیث وزن ۱.۵۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت مقدار ۱۰۵ میلیون و ۲۳۱ هزار تن انواع کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۱۷ درصد افزایش و از نظر ارزش ۳.۴۸ درصد کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش در ۸ ماهه سال جاری مقدار ۲۵ میلیون و ۸۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۳ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۴.۲۹ درصد کاهش یافته است.

به نظر می رسد بخشی از افزایش وزنی صادرات در هشت ماهه امسال به دلیل ناترازی انرژی در بخش های صنعتی و معدنی باشد که سبب شده تا تولیدکنندگان به دلیل خالی ماندن ظرفیت تولید بر اثر ناترازی انرژی به خام فروشی محصولاتی چون کنسانتره و گندله آهن روی آورده باشند.

برپایه آماری که چندی پیش انجمن فولاد ایران منتشر کرد، روند صعودی صادرات در مواد اولیه زنجیره فولاد همچنان تداوم دارد به طوری که حجم صادرات کنسانتره سنگ آهن در مقایسه با هفت ماهه سال گذشته ۸۲ درصد رشد داشته است که این مسئله موجب نگرانی فولادسازان شده است زیرا کنسانتره ماده اولیه کارخانجات فولادی است و افزایش صادرات آن به شکل خام فروشی، تامین مواد اولیه را با مشکل مواجه می کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود