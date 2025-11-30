معافیت صنایع صادراتمحور از محدودیتهای انرژی در آذرماه
معاون وزیر صمت گفت: با تاکید رئیس جمهور و پیگیری وزیر صمت، صنایع صادرات محور بهویژه شرکتهای فولادی شامل محدودیت های گاز در آذرماه نخواهند شد.
ایلنا: سعید شجاعی معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با تاکید رئیس جمهور و پیگیری وزیر صمت، صنایع صادرات محور بهویژه شرکتهای فولادی شامل محدودیتهای گاز در آذرماه نخواهند شد.
شجاعی افزود: موضوع معافیت صنایع صادراتمحور از محدودیتهای انرژی آذرماه سال جاری در جلسه کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی با حضور رئیسجمهور و وزیران مربوط، مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت.
بر اساس اعلام وزارت صمت، وی ادامه داد: رئیس جمهور تاکید فراوانی به پایداری تولید و صادرات دارد و در این زمینه در راستای حمایت از صنایع صادراتی به وزرایی مربوطه دستورات لازم را صادر کرد.
معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت همچنین گفت: مطابق با قانون و دستورات رئیسجمهور، صنایع نباید در اولویت محدودیتها قرار بگیرد.
شجاعی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پشتیبانی از تولید و تجارت کشور همه توان خود را به کار میگیرد.