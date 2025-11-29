خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1720374
لینک کوتاه کپی شد.

کوانتوم دات، نانو کریستال‌های ساخته شده از مواد نیمه هادی هستند که با برخورد کمترین میزان نور به آنها، تولید رنگ با درخششی فوق‌العاده می‌کنند و قابلیت نمایش رنگ در آنها نسبت به تلویزیون‌های معمولی 64 برابر (1میلیارد طیف رنگی) بیشتر است.

به گزارش ایلنا؛ شرکت "سام الکترونیک" به  واسطه تکنولوژی کوانتوم دات، تلویزیون قادر خواهد بود 100 درصد حجم رنگ را نمایش بدهد.این قابلیت نمایش رنگ در آنها نسبت به تلویزیون‌های معمولی 64 برابر (1میلیارد طیف رنگی) بیشتر است.

تکنولوژی کوانتوم دات:

به واسطه تکنولوژی کوانتوم دات، تلویزیون قادر خواهد بود 100 درصد حجم رنگ را نمایش بدهد. کوانتوم دات، نانو کریستال‌های ساخته شده از مواد نیمه هادی هستند که با برخورد کمترین میزان نور به آنها، تولید رنگ با درخششی فوق‌العاده می‌کنند و قابلیت نمایش رنگ در آنها نسبت به تلویزیون‌های معمولی 64 برابر (1میلیارد طیف رنگی) بیشتر است.

 تکنولوژی HDR:

مخفف High Dynamic Range درواقع با بیشینه‌سازی کنتراست و بهبود درخشش در تصاویر، امکان مشاهده جزئی‌ترین اختلاف رنگ‌ها را میسر می‌سازد. (امکان ایجاد تمایز رنگ‌های با طیف رنگی نزدیک هم)

 نرخ به روزرسانی 120HZ:

نرخ تازه‌سازی یا Refresh Rate معیاری است برای اندازه‌گیری تعداد دفعاتی که تصویر نمایشگر در هر ثانیه به روزرسانی می‌شود. این مقدار برحسب هرتز (HZ) بیان می‌شود.

هرچه Refresh بالاتر باشد (120-60HZ) حرکت‌ها روان‌تر و طبیعی‌تر نمایش داده می‌شوند، در فیلم‌ها و بازی‌های کامپیوتری، نوع نوسازی بالا باعث کاهش تاری حرکت می‌شود.

 سیستم عامل اندروید 14:

باعث راحت‌تر اجرا شدن اپلیکیشن‌ها و رابط کاربری در تلویزیون می‌شود. درواقع مانند گوشی همراه می‌توانید آخرین نسخه از برنامه‌ها را در تلویزیون داشته باشیم.

 

