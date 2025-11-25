خبرگزاری کار ایران
الگوی مصرف سوخت صنایع به شرکت پالایش اعلام شد

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام رسمی الگوی مصرف سوخت معدن، صنعت و صنف در مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا: ابراهیم شیخ درباره آخرین وضعیت اختصاص سهمیه سوخت واحدهای صنعتی و صنفی در پاییز امسال اظهار داشت: وزارت صمت بلافاصله پس از درخواست شرکت پالایش و پخش، با دریافت داده‌های مصرف سوخت مصرفی واحدهای صنعتی، صنفی و معدنی در سراسر کشور، الگوی مصرف و فرمول محاسبه سهمیه سالانه بر اساس تولید را به دستگاه‌های اجرایی مربوط اعلام کرده است.

وی تاکید کرد: نیاز به نفت گاز صنایع بر اساس داده‌های سامانه جامع تجارت و میزان افزایش و یا کاهش تولید با فرمول مربوطه محاسبه و از طریق مکاتبات اداری در مهرماه ۱۴۰۴ به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ابلاغ شده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت خاطر نشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از صنایع و معادن و استمرار تولید آماده هرگونه همکاری بین‌بخشی در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است و برای انجام این وظیفه مهم، پیشگام است.

 

علت انحراف ستون فقرات