درخواست اتابک از وزرای نفت و نیرو برای کاهش محدودیت های بخش صنعت
وزیر صمت با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه تولید آخرین بخشی باشد که برق و گاز آن قطع میشود، از وزارت نیرو، نفت و گاز خواست به این دستور توجه کنند.
ایلنا:سید محمد اتابک در آئین افتتاح بیست و دومین نمایشگاه ایران متافو اظهار کرد: محدودیتهایی که در سال گذشته در زمینه گاز و برق برای صنعت اعمال شد، محدودیت در بخشهای ذوب را به دنبال داشت که نتایج آن را در افزایش خام فروشی محصولات معدنی شاهد بودیم زیرا بنگاهها از نظر اقتصادی قابلیت چرخش اقتصادی خود را حفظ کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه تولید باید آخرین بخشی باشد که برق و گاز آن قطع میشود، از وزارت نفت، وزارت نیرو و شرکت گاز خواست به این دستور توجه کنند تا شاهد محدودیتهای کمتری بر بخش صنعت و تولید کشور باشیم.
وی با اشاره به اینکه ستاد فولاد مسئول تنظیم زنجیره فولاد است اما در گذشته برای مدتی جلسات آن تشکیل نمیشد، گفت: اکنون میزان تولید در بعضی از بخشها مازاد است، که این موضوع مجوز صادرات را در مقاطع میانی را فراهم کرده است.
اتابک در خصوص مباحث مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان مصرف سوخت معادن گفت: گزارشی در این خصوص تهیه و به مجلس ارسال شده است.
وزیر صمت در مورد استقبال بینالمللی، تعداد شرکتکنندگان خارجی و تأثیر تحریمها بر صنعت گفت: امسال از لحاظ تعدادی نسبت به سال قبل افزایش یافته است، باید بگویم که تأثیر تحریمها بر صنعت، معدن و تجارت کشور مهم نبوده اما برای اینکه بگویم تأثیری نخواهد داشت، هنوز زود است.