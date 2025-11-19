تراز تجاری منفی ۲.۲ میلیارد دلاری در ۷ ماه سال جاری

به گزارش ایلنا به نقل از گمرک، در هفت ماه سال ۱۴۰۴ میزان صادرات غیر نفتی در حدود ۹۱.۹ میلیون تن و به ارزش ۳۲ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی ۳.۲۰ درصدی در وزن و کاهشی ۱.۸۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایشی ۱.۶۰ درصدی در وزن و کاهشی ۱۶.۰۷ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام ۲۲.۳ میلیون تن و ۳۴.۲ میلیارد دلار رسیده است.

