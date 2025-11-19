تراز تجاری منفی ۲.۲ میلیارد دلاری در ۷ ماه سال جاری
بر اساس گزارش گمرک، در هفت ماهه نخست امسال تراز تجاری منفی ۲.۲ میلیارددلار بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از گمرک، در هفت ماه سال ۱۴۰۴ میزان صادرات غیر نفتی در حدود ۹۱.۹ میلیون تن و به ارزش ۳۲ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی ۳.۲۰ درصدی در وزن و کاهشی ۱.۸۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایشی ۱.۶۰ درصدی در وزن و کاهشی ۱۶.۰۷ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ارقام ۲۲.۳ میلیون تن و ۳۴.۲ میلیارد دلار رسیده است.