ایلنا: در آغاز جلسه، یوسف فتح‌اله باویلی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ، این نشست را نخستین نشست رسمی قطعه‌سازان با مسئولان وزارت صمت عنوان کرد و آن را فرصتی برای طرح چالش‌های صنعت قطعه‌سازی دانست.

در ادامه جلسه، فعالان صنعت مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و درخواست‌ها را مطرح کردند؛ از جمله نیاز به برنامه‌های تاب‌آوری در شرایط بحرانی، اعتراض به تصویب قوانین جدید واردات ته‌لنجی و کولبری بدون هماهنگی با دفتر تخصصی، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌ها، و دشواری صادرات برخی قطعات به‌ویژه محصولات آلومینیومی پس از حذف ارز ترجیحی.

حاضرین همچنین نسبت به قیمت بالاتر مواد اولیه داخلی همچون آلومینیوم، مس و مواد پلیمری در قیاس با بازار برخی کشورها ابراز نگرانی کردند و خواستار تسهیل صادرات به میزان ارز اختصاص‌یافته برای واردات قطعات مصرفی شدند.

دیگر موارد مطرح‌شده شامل عدم تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات، تعرفه ۵ درصدی واردات درایو الکتروموتور از چین که به گفته آنان توان رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده، و درخواست برای افزایش تعرفه قطعاتی بود که عمق ساخت داخل قابل‌قبول دارند.

وصالی در این دیدار با اشاره به مشکلات ارزی اخیر گفت: محدودیت‌های موجود باعث شده است تولیدکنندگان محصولات نهایی بیش از گذشته به قطعه‌سازان داخلی اتکا کنند.

مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صمت از انجمن خواست اطلاعات مربوط به محل تأمین قطعات تولیدکنندگان عضو را گردآوری و به وزارت صمت ارائه کند تا در بازنگری تعرفه‌ها و مدیریت واردات قطعاتی که ظرفیت ساخت داخل دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین از دبیرکل انجمن، خواست در فرآیند بازنگری گروه‌های کالایی و دامنه تعرفه‌ها با وزارتخانه نظر کارشناسی را اعلام و برای تصمیم گیری به نمایندگی از صنعت حضور داشته باشد.

در پایان جلسه، نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ضمن تشکر از نمایندگان وزارت صمت، آمادگی انجمن برای ایفای نقش مشورتی و اجرایی در پیگیری موضوعات مطرح‌شده را اعلام کرد.

