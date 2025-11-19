صدور ۱۶ هزار اظهارنامه صادراتی برای افراد غیرمجاز

ایلنا: سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای از صدور بیش از ۱۶ هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی خبر داده که سامانه جامع تجارت آنان را غیرمجاز اعلام کرده بود؛ رخدادی که ۲۳ درصد صادرات مهر ماه و ۶۵۶ میلیون دلار کالا را شامل می‌شود و احتمالاً مرتبط با کارت‌های اجاره‌ای است.

در نامه‌ای که مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴ خطاب به شامانی معاون امور گمرکی کشور ارسال کرده، آمده است: «با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص اظهارنامه‌های گمرکی صادره در مهرماه مشخص گردید برای ۱۱۰ شناسه کد ملی هیچ پاسخ مبنی بر مجاز بودن صادرات از طرف سامانه جامع تجارت به گمرک ایران در لاگ فراخوانی سرویس توسط آن سازمان وجود ندارد بلکه در عمده موارد غیر مجاز بودن صادرات این اشخاص توسط سرویس به آن سازمان اعلام است اما با این وجود تعداد ۱۶۶۰۳ اظهار نامه صادراتی برای شناسه کد ملی های مذکور در طی مهرماه صادر گردیده است پیوست که نشان دهنده نقص در کنترل سقف صادراتی در سامانه گمرک است.

لذا با توجه به اینکه این تعداد اظهارناد ندود ۲۳ درصد کل اظهارنامه‌های صادره در مهرماه بوده و جمعاً ۶۵۶ میلیون دلار کالا از محل آن کالا صادر گردیده که به ا زیاد جز کارتهای مشکوک به اجاره‌ای بوده‌اند خواهشمند است دستور فرمائید با قید فوریت موضوع بررسی شده و نقایص احتمالی در سامانه امور گمرکی جهت کنترل سقف صادرات در اسرع وقت برطرف گردد.»

