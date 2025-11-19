بخش عمده موانع تجاری تا پایان سال رفع میشود
وزیر صمت گفت: اطمینان دارم تا پایان سال خیلی از موانع تجارت حل خواهد شد.
ایلنا: سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان که برای شرکت در اجلاس نخستوزیران کشورهای عضو پیمان شانگهای، «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور را در سفر به روسیه همراهی میکند، در دیدار با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی مقیم روسیه، به تلاشهای معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکلات بخش پتروشیمی از جمله حذف مالیات محصولات انتهای زنجیره پتروشیمی اشاره کرد و برای رفع سایر موانع تجارت به فعالان ایرانی مقیم روسیه، اطمینان داد.
وی در این خصوص تاکید کرد: بسیاری از دغدغههای تجار در حال حل شدن است و از ۲۵ اردیبهشت امسال با ورود به پیمانهای بینالمللی و منطقهای و ایجاد گشایش در تبادلات با طرفهای تجاری شرایط بازرگانی و تجارت ما تغییرات ملموسی داشته است.
وزیر صمت با تشریح اقدامات دولت برای رفع موانع تجارت از جمله رفع مشکلات گمرک، اتاق بازرگانی، تعهدات ارزی، تهاتر، خاطرنشان کرد: اطمینان دارم تا پایان سال خیلی از موانع تجارت حل خواهد شد.
گفتنی است، بیست و چهارمین اجلاس نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای از امروز سهشنبه در مسکو آغاز به کار میکند. ایران، روسیه، بلاروس، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان دارندگان عضویت کامل این سازمان همکاری هستند.