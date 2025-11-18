ایلنا: کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، گفت: سامانه نیما طی دو سال گذشته به‌رغم هشدارهای مکرر بخش خصوصی ناکارآمد بوده و با وجود تأسیس بازار دوم نیز مشکلات ارزی همچنان پابرجاست.

کاشفی افزود: بازار دوم که حدود یک‌سال‌ونیم از فعالیتش می‌گذرد، نیز نتوانسته کارکرد مورد انتظار را داشته باشد و اکنون در حال تکرار سرنوشت سامانه‌های قبلی است.

کاشفی گفت: مهم‌ترین علت ناکامی این بازارها، دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ‌هاست؛ دخالتی که به تعبیر او فضای قیمت‌گذاری را به‌گونه‌ای شکل داده که انگیزه صادرکننده برای عرضه ارز در سامانه‌ها کاهش یافته است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، اظهار کرد: مشکل دوم، انباشت قوانین و مقررات متعدد از سوی بانک مرکزی و به‌ویژه وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی است؛ قوانینی که روند تخصیص ارز را به مراحل طولانی پنج تا هفت‌ماهه می‌کشاند و با ایجاد سامانه‌های تازه، سدهای بیشتری پیش پای تولیدکنندگان قرار می‌دهد.

او تصریح کرد: این کندی و پیچیدگی موجب شده ارز موردنیاز واحدهای تولیدی و بخش خصوصی با سرعت و دقت لازم به دست آنها نرسد و همین موضوع در کمیته ارزی اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

به عقیده کاشفی، سیاست‌های ارزی اتخاذشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون اثرگذاری قابل‌توجهی نداشته و اکنون نیازمند «شجاعت بازنگری» است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گفت: رویکرد غالب این سیاست‌ها در عمل به سرکوب صادرات منجر شده و فعالان اقتصادی را به سمت انحراف از مسیرهای رسمی، از جمله قاچاق و ته‌لنجی، سوق داده است.

کاشفی افزود: ضروری است جهت‌گیری سیاست‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که رونق صادرات و تعمیق بازارها در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/